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Gündem Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 10:44:00 -
Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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