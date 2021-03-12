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Biyografi Barış Özbek kimdir nerlidir? Barış Özbek hangi takımlarda oynadı?
Biyografi

Barış Özbek kimdir nerlidir? Barış Özbek hangi takımlarda oynadı?

Barış Özbek kimdir? sorusu sosyal medyanın en çok konuşulan konulara arasında yerini aldı. Aram motoru Google trendlerin lisesinde de en üst sırada yer almasıyla birlikte kimdir bu Barış Özbek? sorusu da sorulmaya başlandı. Futbolcu olan Barış Özbek, futbola BG Schwerin altyapısıdna başlamıştır. Kariyeri boyunca 353 maça çıkan Barış Özbek 20 gol 28 asist yapmıştır. Barış Özbek, 2020 yılında futbola son noktayı koymuştur. Peki Barış Özbek kimdir nerlidir? Barış Özbek hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-03-12 07:53:00 - 2021-03-12 07:54:48
Barış Özbek kimdir nerlidir? Barış Özbek hangi takımlarda oynadı?

Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Barış Özbek futbola BG Schwerin altyapısıdna başlamıştır. 2003-04 yılında Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen'e gitti. A takım düzeyinde iki yıl oynayıp dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu 2007-08 sezonunda Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a imza attı.Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynamasıyla dikkat çekmiştir. Sarı kırmızılılarda uzun süre değişmez isimlerden olan Barış Özbek Almanya 21 yaş altı milli takımında da 16 kez oynadı. Daha sonra 2011-12'de Trabzonspor'a transfer olan futbolcu daha forma giyemeden Almanya'da kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopmuş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştır.

Sakatlığı sonrası bordo mavililerde aradığı şansı bulamayınca Union Berlin'e imza attı. 2015 yılında ise Kayserispor'a imza atsa da 1 yıl sonra yeniden Almanya'ya dönerek Duisburg'la sözleşme imzaladı. Son olarak 2019 yılında Karagümrük'e imza atıp 2020 yılında da ayrılarak futbola son noktayı koymuştur. Kariyeri boyunca 353 maça çıkan Barış Özbek 20 gol 28 asist yapmıştır.

Barış Özbek nerede oynadı?

2005-2007 Rot-Weiss Essen 25 (1)

2007-2011 Galatasaray 135 (12)

2011-2013 Trabzonspor 9 (0)

2013-2015 Union Berlin 40 (2)

2015-2016 Kayserispor 11 (0)

2016-2017 MSV Duisburg 22 (0)

2018-2020 Fatih Karagümrük 29 (1)

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