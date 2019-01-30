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Barış Manço Vapuru kalkıyor! Vefatının 20. yılına özel anma

İBB Şehir Hatları'na ait Barış Manço Vapuru, 3 Şubat'ta ünlü sanatçının mezarına yolculuk için hazırlanıyor. Kanlıca'daki bulunan Barış Manço'nun mezarına sefer yapacak vapurda Manço'nun ailesi ve her yaştan tüm sevenleri yer alacak.

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:02
Barış Manço Vapuru kalkıyor! Vefatının 20. yılına özel anma

İBB Şehir Hatları'na ait Barış Manço Vapuru, 3 Şubat'ta ünlü sanatçının mezarına yolculuk için hazırlanıyor. Kanlıca'daki bulunan Barış Manço'nun mezarına sefer yapacak vapurda Manço'nun ailesi ve her yaştan tüm sevenleri yer alacak.

Vefatının 20.yılına özel anma

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk müzik dünyasının unutulmaz ismi Barış Manço'yu vefatının 20. yılın özel bir etkinlikle anacak.

İBB Şehir Hatları'na ait Barış Manço Vapuru, Manço'nun ailesi ve 7'den 77'ye tüm sevenlerinin katılımıyla mezarının bulunduğu Kanlıca’ya 3 Şubat'ta bir sefer yapacak.

Kuran-ı Kerim okunup dua edilecek

Müzisyenlerin de yer alacağı vapur, 10.30'da Kadıköy'den hareket ederek Beşiktaş'a uğrayacak ve 12.00'de Kanlıca İskelesi'ne varacak.

Kanlıca Mezarlığı'ndaki kabri başında 1 Şubat 1999'da vefat eden Barış Manço için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilecek.

Sevilen şarkıları seslendirilecek

Kabir ziyaretinin ardından dönüş yoluna geçecek vapurda Manço'nun ailesi, dostları ve sevenleri unutulmaz eserleri hep birlikte seslendirecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen anma seferinde ayrıca, İzmir'li Barış Manço severlerin kurduğu "İz Manço" ekibi de canlı performansıyla bir Barış Manço konseri verecek.

 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:02
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