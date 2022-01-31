Barış Manço ile ilgili o gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı

Gönüllere taht kurmayı başarmış Barış Manço 23 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Toplumsal şarkılarıyla hafızalara kazanmayı başaran usta sanatçı hakkında oğlu Doğukan Manço yıllar sonra bir itirafta bulundu. Hiç kimsenin bilmediği gerçeği duyan ise şaşırdı.

Şarkılarıyla dünyaya adını duyuran neredeyse beş dili ana dili gibi konuşan ancak En güzel dil hangisidir?" sorusuna verdiği , "En güzel dil tatlı dil" cevap veren Barış Manço'nun aramızdan ayrılışının üzerinden 23 yıl geçti. Yediden yetmişe herkes tarafından sevilen ve gönüllerde şarkılarıyla programlarıyla taht kuran Barış Manço hakkında, oğlu Doğukan Manço yıllar sonra ilk kez bir sırrını açıkladı.

Türkiye'de radyo ve televizyon programlarının gelişmesinde katkıda bulunan Manço, 2 Ocak 1943 yılında İstanbul'un Üsküdar semtindeki Zeynep Kamil Hastanesinde doğdu. Barış abi olarak tanındı. 2 çocuk babası olan Barış Manço, günümüzde bile halen en çok dinlenen şarkılara yıllar önce imza attı.

Doğukan Manço, babası hakkında kimsenin bilmediği sırrını işte bu sözlerle anlattı:

"II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak 'Savaş' ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk ismi 'Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor. Halam İnci Manço'dan dinlediğim kadarıyla; 1942'de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943'te babam doğmuş. Onu da anmak üzere babamın ismine 'Yusuf' eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler 'Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş. 1954'te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip 'Tosun Yusuf' ismini çıkartmışlar."