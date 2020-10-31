‘Barış Kartalı’na lojistik destek

Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) Sistemi Lojistik Destek Hizmeti Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile THY Teknik AŞ arasında imzalandı.



Proje kapsamında, Konya 3. Ana Jet Üssü’nde konuşlu HİK Sistemi’nin idamesi için sahada verilen desteğin yanında uçakların depo seviyesi bakımları Türk Hava Yollarının (THY) bir iştiraki olan THY Teknik AŞ’nin Esenboğa Havalimanı tesislerinde gerçekleştirilecek.



Alt yüklenici olarak görev yapacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile HAVELSAN’ın, HİK Sistemi geliştirme sürecinde elde ettikleri tecrübelerden de istifade edilecek. Malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik hususlarda ise uçakların üreticisi Boeing’den destek alınacak.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, HİK Sistemi’nin, gelişmiş radar ve sensörlerle yüksek irtifada görev yaparak ve düşman hedefleri uzak mesafelerden tespit ederek terörle mücadele ve sınır ötesi harekatlarda Türk Silahlı Kuvvetleri için çarpan etkisi oluşturduğunu bildirdi.



HİK uçaklarının lojistik destek hizmetlerinin yerli sanayi kabiliyetleriyle kesintisiz sağlanmaya devam edileceğini vurgulayan Demir, “HİK Sistemi Lojistik Destek Projesi ile THY Teknik AŞ’nin malzeme tedarik/tamir/bakım konusunda edindiği uluslararası tecrübenin ülkemiz savunmasının hizmetine sunulması sağlandı. THY Teknik AŞ’nin sivil havacılıkta sahip olduğu birikim, proje yönetiminde maliyet etkinlik açısından önemli kazanım oldu. Ayrıca alt yüklenici olarak görev yapacak TUSAŞ ve HAVELSAN’ın HİK Sistemi geliştirme sürecinde elde ettikleri tecrübelerden de istifade edilecek. Uçak üreticisi Boeing de malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik hususlarda destek verecek” değerlendirmesinde bulundu.



THY Teknik'ten sürekli lojistik desteği

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman da “Hava Kuvvetleri Komutanlığımız envanterinde bulunan 4 HİK uçağının üs bakımlarını ilk olarak 2015 yılında gerçekleştirmiştik. HİK uçaklarımızın sürekli lojistik desteğinin de THY Teknik AŞ tarafından sağlanacak olması bizler için bambaşka bir gurur kaynağı olmakla birlikte, bu hizmeti ileride üretilecek proje ve stratejilerin öncüsü olarak görüyoruz” dedi.



HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise HAVELSAN’ın, HİK görev ve yer sistemlerinin donanım ve yazılımlarının bakım, idame ve iyileştirme faaliyetlerinde görev alacağını belirtti.



TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “SSB inisiyatifinde oluşturulan idame işletme kurgusunda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu misyon çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza HİK Sistemi’nin idame ve işletmesinde uçak görev sistemlerinin sahada teknik desteğinin verilmesi, teknik dokümantasyonların üretimine ve yönetimine devam edilmesi, ihtiyaç duyulması halinde kullanıcı personelin görev sistemlerine yönelik eğitimlerinin verilmesi konularında bugüne kadar edinmiş olduğu bilgi birikimini de kullanarak en üst seviyede tüm hassasiyetimizle bu hizmetleri yerine getireceğiz.”