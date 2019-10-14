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Barış için operasyon şarttı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan “Türkiye’nin Fırat’ın Doğusuna kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bölgeye barış ve huzurun gelmesi için TSK’nın operasyon yapması şarttı” dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:51
Barış için operasyon şarttı

Türkiye’nin önde gelen etkin sivil toplum kuruluşlarından olan MÜSİAD’ın Genel Başkanlığı görevini başarıyla yürüten SayınAbdurrahman Kaan ile gündemdeki sıcak gelişmeleri ve MÜSİAD’ın çalışmalarını konuştuk.

-Sıcak gündemle röportajımıza başlamak istiyorum. Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz.

Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, Ortadoğu’da sağduyunun temsilcisi olan Türkiye’nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat’ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir. Kahraman Türk ordusuna, Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyorum.

-MÜSİAD kurulduğu günden bu yana hep gündemde oldu. Kuruluşundan bugüne MÜSİAD kurumsallaşma anlamında hangi atılımları yaptı?

MÜSİAD, 12 genç işadamının çabaları ve girişimleriyle Mecidiyeköy’deki küçük bir ofiste kuruldu. Kurulduğumuz dönemde dünyada Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile yepyeni düzen ortaya çıkmış ve bölgesel ve küresel ölçekte yeni oluşumlar meydana gelmişti. Tüm dünyada bu denli önemli gelişmeler yaşanırken Türkiye de bu gelişmelerden payını aldı. MÜSİAD ülkemizde ekonomik ve siyasi anlamda birçok kırılmanın yaşandığı dönemde kuruldu. O dönemlerde “yeşil sermaye” adı altında Müslüman işadamlarına yönelik yoğun bir baskı ve tazyik yaşanmaktaydı. İşte MÜSİAD böylesine ağır bir dönemde mücadelenin tam ortasında yer aldı.

MÜSİAD ekonomik ve siyasi krizlerin yaşandığı bir dönemde ülkemize yeni bir soluk, yeni bir anlayış ve yeni bir ufuk getirdi. Yurt içi ve yurt dışında teşkilatlanma çalışmalarına imza atarak bölgesel ve küresel ölçekte etkin ve söz sahibi bir STK olma vizyonumuzu hayata geçirmeye başladık. Düzenlediğimiz fuarlar, zirveler, paneller ve konferanslarla toplumun ve iş dünyasının bilinçlenmesine öncülük ettik.

-Son yirmi yılda MÜSİAD’ın etkinliği daha da arttı değil mi?

MÜSİAD bugün geldiğimiz noktada yurt içinde 87, yurt dışında 94 ülkede 224 farklı noktada teşkilat ağı olan büyük bir sermaye platformu olarak hizmet veriyor. Günümüzde yönetim anlayışları ve iş yapış şekilleri, teknolojik gelişmelere ve ulaşımdaki atılımlarla birlikte büyük ölçüde değişti. Bizler de günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından yeni bir tazelenme sürecini başlattık.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurulumuzda Tazelenme Süreci’nin fitilini ateşledik.

MÜSİAD, olarak bu yeni dönemde “ekonomide birleştirici güç” olma anlayışıyla yola çıktık. 2023 Vizyonu doğrultusunda, küresel ölçekte meydana gelen siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla, yönetim modelini modern bir anlayışla yeniden kurguladık. Gerçekleştirdiğimiz bu revizyonla ekonomideki senkronizasyonu sağlamayı ve bütün paydaşların ortak hareket etmesini hedefliyoruz.

Tazelenme Süreci” olarak tanımladığımız bu dönemde, sermayeyi daha aktif, daha katılımcı ve tabana yayarak daha güçlü kılma prensibiyle hareket ediyoruz. MÜSİAD’ın yeni modelle birlikte Türkiye ekonomisinde büyük bir paya sahip olan KOBİ’lerin girişimci gücünü artırmayı ve her kesimden insanın ekonomik hayata daha aktif katılmasını sağlamasını amaçlıyoruz.

Ayrıca; MÜSİAD INVEST, MUSİAD Girişim, MÜSİAD Tahkim, MÜSİAD Kadın, MÜSİAD Genç, MÜSİAD Akademi, MÜSİAD SIGMA, MÜSİAD INNO gibi markalarımızla önümüzdeki dönemde de ekonomik kalkınmanın motor gücü olmaya devam edeceğiz.

Türkiye yabancı için güvenli liman

-Dışarıda Türkiye’nin algısı nasıl?

Son yıllarda dönem dönem kredi derecelendirme kuruluşları ya da IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların Türkiye ekonomisine yönelttikleri yanlı ve siyasi eleştirilere ve operasyonlara sıkça şahit olduk. Buna karşın Türkiye ekonomisi döviz kurları üzerinden Türkiye’ye yapılan bu ekonomik görünümlü siyasi operasyonu savuşturmayı başarmıştı. Bugün yine gerek yurt içinde gerekse yurtdışında, Türkiye ekonomisine yönelik olumsuz bir algı oluşturmaya yönelik bu çabaların, bilhassa yabancı yatırımcılar nezdinde karşılık bulmadığı görülürken, doğrudan yabancı yatırımların seyri bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’ye yaptığı doğrudan yatırım miktarı, 2019 yılının ilk 7 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre % 11 oranında artarak 3,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece yabancı yatırımcının güvenli liman olarak görmeye devam ettikleri Türkiye’nin, son 15 yılda 160 milyar dolara yakın bir doğrudan yatırım çektiğini görüyoruz.

-MÜSİAD işsizlik sorununa karşı hangi çözümleri sunuyor?

Ülkemizde işsizlik sorunu olduğu kanaati yaygın. Bu durumun doğruyu yansıtmadığını belirtmek isteriz. Ülkemizde özellikle nitelikli eleman ve ara eleman konularında sanayide yoğun bir ihtiyaç söz konusu. Mesleki eğitim çalışmaları özellikle bu anlamda etkin bir rol oynayabilir. Mesleki eğitime yönelik çalışmalarla ilerleyen dönemlerde ülke ekonomisinin büyük bir ivme yakalayacağını düşünüyoruz. MÜSİAD olarak bizler bu duruma çözüm olabilmek amacıyla eğitim odaklı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz dönemler Kartal Atalar MÜSİAD Mobilya ve Tasarım Bölümü ile Bağlarbaşı Perakende Meslek Lisesi açılışlarını gerçekleştirdik.

-Gençlere ne önerirsiniz?

İş dünyasında başarıyı yakalamanın sırrı, aslında kişinin hayatı boyunca sahiplendiği değerlerde saklıdır. Siz ilgili, meraklı, azimli, çalışkansanız, dürüstlük, emek ve alın terine her şeyin üzerinde önem veriyorsanız, başarı olarak gördüğünüz noktaya ulaşmak için önünüzde hiçbir engel duramaz.

Gençlere en önemli tavsiyelerim şunlar oluyor: Hayal kurun ve bu hayallere sahip çıkın. Hedefinize ulaşmak için çok çalışın; zaman kaybetmeyin. Dünyayı yakından takip edin; halihazırda olanları tüketmek yerine, her zaman inovatif olun. Özgün fikirleriniz olsun; ama onların sadece fikir aşamasında kalmaması için çabalayın.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:51
  1. sivil toplum kuruluşları
  2. MÜSİAD
  3. Abdurrahman Kaan
  4. Ortadoğu
  5. Fırat Kalkanı Operasyonu
  6. Türk ordusu
  7. Mehmetçik
  8. Zeytin Dalı Harekâtı
  9. Fırat’ın doğusu
  10. yeşil sermaye
  11. ekonomik ve siyasi krizler
  12. Recep Tayyip Erdoğan
  13. 2023 Vizyonu
  14. Tazelenme Süreci
  15. Türkiye ekonomisi
  16. KOBİ
  17. MÜSİAD INVEST
  18. MUSİAD Girişim
  19. MÜSİAD Tahkim
  20. MÜSİAD Kadın
  21. MÜSİAD Genç
  22. MÜSİAD Akademi
  23. MÜSİAD SIGMA
  24. MÜSİAD INNO
  25. ekonomik kalkınma
  26. IMF
  27. Dünya Bankası
  28. döviz kurları
  29. işsizlik sorunu
  30. Mesleki eğitim
  31. nitelikli eleman
  32. MÜSİAD Mobilya ve Tasarım Bölümü

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