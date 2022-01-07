Barış gücünün başına Rus sopası gibi general! Bakın kimi göndermişler

Yeni Akit Ankara

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi’nin sosyal medya paylaşımı, Kazakistan’a gönderilen sözde Rus “Barış Gücü”nün komutanlığına atanan General Andei Serdyukov’un tam bir Rus şahini olduğunu ortaya koydu.

Barışçı değil savaşçı general göndermişler!

Rusya’nın Kazakistan’daki olaylar üzerine Kazakistan’ın davetiyle bu ülkeye gönderdiği Rus generalinin katıldığı önceki operasyon ve görevlere bakıldığında Rus ordusunun şahin generallerinden olduğu ortaya çıkıyor. Türk DEĞS’in sosyal medya paylaşımında verdiği “Kazakistan'daki Rus ‘Barış Gücü’ Kuvvetleri Komutanlığına atanan Rus Generali Andrei Serdyukov'un 2014 yılında Kırım işgalinde yer aldığı, 2019 yılında Suriye'de Rus birliklerini komuta ettiği, öncesinde de Rus-Çecen Savaşına katıldığı ifade ediliyor” şeklindeki bilgiler, Rusya’nın barış gücünün başına son derece savaşkan bir generali atadığı izlenimini veriyor. Bu da Rusya’nın bölgedeki niyetine ilişkin şüpheleri artırıyor.