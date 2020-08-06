Barış Çakan cinayeti zanlılarıyla ilgili iddianame hazırlandı

ANKARA (AA) - CEMİL MURAT BUDAK - İSMET KARAKAŞ - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için arkadaşının uyardığı 3 kişi tarafından Barış Çakan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 31 Mayıs'ta Barış Çakan'ın, arkadaşı Bedirhan Aydın ile sokakta yürüdükleri sırada Alperen Başaran, Kubilay Han Yıldırım ve suça sürüklenen çocuk Ö.K.Y. ile aralarında tartışma çıktığı ve kavgaya dönüşen olayda bıçaklanarak öldürüldüğü anlatıldı.

Çakan ve arkadaşı Aydın'ın, ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen şüpheliler Başaran, Yıldırım ve suça sürüklenen çocuk Ö.K.Y'yi sesi kısmaları yönünde uyardıkları belirtilen iddianamede, Aydın'ın, Kubilay Han Yıldırım'ın aracının tamponuna ayağıyla vurduğu, bunun üzerine araçtan inen Yıldırım'ı kafa atarak yaraladığı, ardından araçtaki diğer kişilerin de kavgaya karıştıkları kaydedildi.

İddianamede, Çakan'ın arkadaşı olan ve "yaralama" suçundan cezalandırılması istenen Bedirhan Aydın'ın ifadelerine de yer verildi.

Aydın, olay günü Çakan ile dışarıda oldukları sırada şüpheli Yıldırım'ın kullandığı aracın yanına yaklaşarak çok yüksek sesle müzik dinlediklerini ve ezan okunduğunu belirterek sesini kısmasını söylediğini ifade etti.

Bu talep üzerine Yıldırım'ın arabadan inerek kendisine "İstediğim gibi müzik dinlerim." karşılığını verdiğini aktaran Aydın, ardından aralarında tartışma yaşandığını ve bu sırada Yıldırım'a kafa attığını anlattı.

Barış Çakan'ın kendilerini ayırmaya çalıştığını, ön sağ koltukta oturan Alperen Başaran ile arka koltukta oturan Ö.K.Y'nin de araçtan indiklerini söyleyen Aydın, Barış'ın üzerine yürüyen Alperen'in elinde kahverengi saplı bıçak gördüğünü öne sürdü.

Şüpheli Kubilay Han Yıldırım da savcılıkta verdiği ifadede Alperen Başaran ve Ö.K.Y. ile müzik dinleyip alkol aldıkları sırada aynı mahalleden Bedirhan Aydın ve Barış Çakan'ın, aracın yanından geçerken durduklarını ve kendilerinden müziğin sesini kısmalarını istediklerini beyan etti.

Yıldırım, bu sırada araçtan indiğini ve Aydın'ın kendisine kafa attığını, ardından Başaran ve Ö.K.Y. de araçtan inince kavga etmeye başladıklarını söyledi. Kavga esnasında Ö.K.Y'nin açılır kapanır bıçağı kendisine verdiğini öne süren Yıldırım, Ö.K.Y'nin "Barış'ı 5 yerinden bıçakladım." dediğini, buna karşılık kendisinin kimseyi bıçaklamadığını iddia etti.

Şüpheli Alperen Başaran da Kubilay Han Yıldırım'ın aracında alkol alıp müzik dinledikleri sırada Bedirhan Aydın ve Barış Çakan'ın müziğin sesini kısmalarını istediklerini ve bunun üzerine hep birlikte araçtan indiklerini beyan etti.

Başaran, Çakan'ı bıçaklamadığını öne sürdü.

- Tanık ifadeleri

İddianamede, olay günü kavgayı ayırmaya çalışan tanıkların ifadelerine de yer verildi.



Tanık S.K.Ü, olay günü ablasının evinde arkadaşıyla oturduğu sırada sesler üzerine evden dışarı çıktığını, Ö.K.Y, Alperen Başaran ve Kubilay Yıldırım'ın, maktul Çakan'a saldırdıklarını, Yıldırım'ın yumrukla vurduğunu, Başaran ve Ö.K.Y'nin ise ellerindeki bıçakla Çakan'ın göğüs kısmına doğru salladıklarını gördüğünü anlattı.

Alperen Başaran'ın kolunu büküp elindeki bıçağı aldıktan sonra bahçeye doğru fırlattığını bildiren tanıklardan S.K.Ü, olay yerinde Başaran'ın "Bıçakladım, öldürdüm, yürü gidelim." diye bağırdığını duyduğunu ve 3 şahsın da alkollü olduğunu söyledi.

Tanık E.K.U. da diğer tanık S.K.Ü. ile oturdukları sırada dışarıdan tartışma sesleri duyduğunu, kapıya çıktıklarında Başaran ve Ö.K.Y'nin ellerindeki bıçakları Barış Çakan'a doğru salladıklarını gördüğünü dile getirdi.

Bir müddet sonra Çakan'ın sendeleyip yere düştüğünü belirten E.K.U, Başaran'ın elindeki bıçağın da kanlı olduğunu anlattı.

Tanık F.D.K. de kavgayı ayırmak için dışarı çıktığı sırada Alperen Başaran'ın etrafa bağırarak, "Ben zaten bıçakladım." dediğini duyduğunu beyan etti.

- Kriminal inceleme



İddianamede, maktul Çakan'ın olay anında giydiği kıyafetlerin kriminal polis laboratuvarında yapılan incelemesine ait sonuçlara de yer verildi.



Buna göre, Çakan'ın giydiği atletin göğüs bölgesinde 2 bıçak ve benzeri cisim tarafından oluşturulmuş kesi bulunduğu, kazağının da karın ve göğüs bölgesinde 5 bıçak ve benzeri aletle oluşturulmuş kesi yer aldığı tespit edildi.



Olaydan sonra kıyafetleri incelenen şüpheliler Başaran ve Yıldırım'ın ayakkabısı ile suça sürüklenen çocuk Ö.K.Y'nin elbisesindeki kan izi örneklerinin de maktul Çakan'a ait olduğu belirlendi.

- İstenilen cezalar

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar Başaran, Yıldırım ve Ö.K.Y'nin iştirak halinde hareket ettikleri ve "Barış Çakan'ı öldürdükleri" sonucuna varıldı.

Gerçekleşen eylem nedeniyle Alperen Başaran ve Kubilay Han Yıldırım'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet, suça sürüklenen çocuk Ö.K.Y'nin de aynı suçtan 12 yıldan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Maktul Çakan'ın arkadaşı Bedirhan Aydın'ın ise sanık Yıldırım'a yönelik "yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

- "Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü" yönünde kara propaganda yapılmıştı

Etimesgut Alsancak Mahallesi'nde 31 Mayıs saat 20.00 sıralarında Barış Çakan'ın arkadaşı Bedirhan Aydın, park halindeki araçta bulunan Alperen Başaran, Kubilay Han Yıldırım ve Ö.K.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Çakan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Araçtaki 3 kişi, olayın faili oldukları gerekçesiyle Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiş ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Olayın ardından terör örgütü PKK bağlantılı internet sitelerinde ve bazı sosyal medya hesaplarında Çakan'ın "Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü" yönünde kara propaganda yapılmıştı.

