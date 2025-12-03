  • İSTANBUL
3 Aralık’ta anlamlı bir jest: Zihinsel engelli Eymen’e valilikte bir günlük görev verildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
3 Aralık’ta anlamlı bir jest: Zihinsel engelli Eymen’e valilikte bir günlük görev verildi

Eskişehir'de yaşayan 18 yaşındaki zihinsel engelli Eymen Çağlar Ertaş'ın valilikte memur olarak çalışma hayali, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir günlüğüne gerçeğe dönüştü. Valiliğin Açık Kapı Birimi'nde görev yapan ve gelen vatandaşlara hizmet veren Eymen, çalışmasıyla herkese örnek oldu. KPSS'ye hazırlandığını belirten genç, memleketi Kırıkkale'ye atanarak bu hayalini kalıcı kılmayı hedeflediğini söyledi.

#1
Foto - 3 Aralık’ta anlamlı bir jest: Zihinsel engelli Eymen’e valilikte bir günlük görev verildi

Eskişehir'de yaşayan 18 yaşındaki zihinsel engelli Eymen Çağlar Ertaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün anlamlı bir etkinliği kapsamında, uzun zamandır kurduğu hayaline kavuştu. Valilikte memur olarak çalışma isteği olan Eymen, bir günlüğüne Eskişehir Valiliği'nin Açık Kapı Birimi'nde görev yaptı.

#2
Foto - 3 Aralık’ta anlamlı bir jest: Zihinsel engelli Eymen’e valilikte bir günlük görev verildi

Engelli Eymen Çağlar Ertaş'ın valilikte memur olarak çalışma hayali bir günlüğüne gerçek oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Açık Kapı Birimi'ne gelen vatandaşlara hizmet veren Eymen, "KPSS çalışıyorum. Memleketim Kırıkkale'ye atanmak istiyorum" dedi.

#3
Foto - 3 Aralık’ta anlamlı bir jest: Zihinsel engelli Eymen’e valilikte bir günlük görev verildi

Eskişehir'de valilikte çalışma hayali olan 18 yaşındaki Eymen Çağlar Ertaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir gün Açık Kapı'da çalıştı. Hayalini gerçekleştiren genç, engelli olmanın çalışmaya engel olmadığını göstererek herkese örnek oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan Eymen, memleketi olan Kırıkkale'ye atanmak istediğini söyledi. Gün boyu gelen vatandaşlarla ilgilenen ve gerekli birimlere yönlendiren Eymen, çalışmasıyla da takdir topladı.

#4
Foto - 3 Aralık’ta anlamlı bir jest: Zihinsel engelli Eymen’e valilikte bir günlük görev verildi

Memur olma hayalini bir günlüğüne de olsa gerçeğe çeviren Eymen Çağlar Ertaş, mutluluğunu dile getirdi. Ertaş, "Valilikte herhangi bir memur olmayı hayal ediyordum. Bugün Açık Kapı görevlisi olmaktan çok mutluyum. Beni davet edenlere teşekkür ederim. Vatandaşlarla ilgilendim, isimleri kaydettim. KPSS çalışıyorum. Özel hocaya gidiyorum. Memleketim Kırıkkale'ye atanmak istiyorum. Çok mutluyum ve gururluyum" dedi.

