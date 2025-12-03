3 Aralık’ta anlamlı bir jest: Zihinsel engelli Eymen’e valilikte bir günlük görev verildi

Memur olma hayalini bir günlüğüne de olsa gerçeğe çeviren Eymen Çağlar Ertaş, mutluluğunu dile getirdi. Ertaş, "Valilikte herhangi bir memur olmayı hayal ediyordum. Bugün Açık Kapı görevlisi olmaktan çok mutluyum. Beni davet edenlere teşekkür ederim. Vatandaşlarla ilgilendim, isimleri kaydettim. KPSS çalışıyorum. Özel hocaya gidiyorum. Memleketim Kırıkkale'ye atanmak istiyorum. Çok mutluyum ve gururluyum" dedi.