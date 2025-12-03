Haber Merkezi Giriş Tarihi: 3 Aralık’ta anlamlı bir jest: Zihinsel engelli Eymen’e valilikte bir günlük görev verildi
Eskişehir'de yaşayan 18 yaşındaki zihinsel engelli Eymen Çağlar Ertaş'ın valilikte memur olarak çalışma hayali, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir günlüğüne gerçeğe dönüştü. Valiliğin Açık Kapı Birimi'nde görev yapan ve gelen vatandaşlara hizmet veren Eymen, çalışmasıyla herkese örnek oldu. KPSS'ye hazırlandığını belirten genç, memleketi Kırıkkale'ye atanarak bu hayalini kalıcı kılmayı hedeflediğini söyledi.