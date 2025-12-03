  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Kolombiya, çocuk istismarcısı İsrailli tarikat üyelerini ABD’ye sınır dışı etti
Dünya

Kolombiya, çocuk istismarcısı İsrailli tarikat üyelerini ABD’ye sınır dışı etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kolombiya, İsrailli Lev Tahor tarikatının bazı üyelerini insan ticareti yapmakla suçlayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne sınır dışı etti.

Kolombiya Göçmenlik Otoritesi, ultra-Ortodoks Yahudi tarikatı Lev Tahor'un 9 yetişkin üyesini insan ticareti suçlamasıyla ABD'ye sınır dışı etti. Dün yaşanan olayda, Kolombiya Göçmenlik Otoritesi’nin operasyonu sayesinde 17 çocuğun kurtarıldığı bildirildi.

INTERPOL’ÜN UYARISIYLA YAPILAN OTEL BASKINIYLA YAKALANDILAR

Lev Tahor, 1988'de İsrail'de kurulan ve çocuk istismarı, zorla evlilik gibi ithamlarla Guatemala, Meksika gibi ülkelerden kaçan bir tarikat; Interpol uyarıları üzerine Kolombiya'da otel baskınıyla müdahale edildi.

Geleneksel kıyafetli üyelerin havaalanı ve otobüsle taşınması, Kolombiya yetkililerinin denetiminde gerçekleşen operasyonu belgeleyen görüntüler, siyonist İsrailli tarikatın insanlık düşmanı faaliyetlerini ortaya koydu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mesut Özil’den telefon sorusuna ilginç cevap! ‘En ünlüsü Erdoğan gerisi yalan'
Gündem

Mesut Özil’den telefon sorusuna ilginç cevap! ‘En ünlüsü Erdoğan gerisi yalan'

Dünyaca ünlü eski futbolcu ve AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil, "Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanım (Recep Tayyip Erdoğan). Gerisi yal..
Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı
Dünya

Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı

Almanya'da makine devi iflas etmek zorunda kaldı. Zarar gören dev Alman şirket zarar etti. Alman devi 270 kişiyi işten çıkardı.

Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!
Gündem

Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!

Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl yönetiminin yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ile önce il başkanlığından, a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23