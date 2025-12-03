Kolombiya, çocuk istismarcısı İsrailli tarikat üyelerini ABD’ye sınır dışı etti
Kolombiya, İsrailli Lev Tahor tarikatının bazı üyelerini insan ticareti yapmakla suçlayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne sınır dışı etti.
Kolombiya Göçmenlik Otoritesi, ultra-Ortodoks Yahudi tarikatı Lev Tahor'un 9 yetişkin üyesini insan ticareti suçlamasıyla ABD'ye sınır dışı etti. Dün yaşanan olayda, Kolombiya Göçmenlik Otoritesi’nin operasyonu sayesinde 17 çocuğun kurtarıldığı bildirildi.
INTERPOL’ÜN UYARISIYLA YAPILAN OTEL BASKINIYLA YAKALANDILAR
Lev Tahor, 1988'de İsrail'de kurulan ve çocuk istismarı, zorla evlilik gibi ithamlarla Guatemala, Meksika gibi ülkelerden kaçan bir tarikat; Interpol uyarıları üzerine Kolombiya'da otel baskınıyla müdahale edildi.
Geleneksel kıyafetli üyelerin havaalanı ve otobüsle taşınması, Kolombiya yetkililerinin denetiminde gerçekleşen operasyonu belgeleyen görüntüler, siyonist İsrailli tarikatın insanlık düşmanı faaliyetlerini ortaya koydu.