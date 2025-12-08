Barış Boyun Çetesi'ne üye çocuklar bataklıkta! Ayrılmak isteyen ölür!

Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianame, örgütün çocukları sistematik biçimde suça sürüklediğini ortaya koydu. Silahlı saldırıdan kundaklamaya, gasp ve uyuşturucu ticaretinden tehdit ve keşfe kadar çok sayıda ağır eylemde 15–17 yaşındaki çocukların kullanıldığı belirlendi. Hücre evlerinde tutulan çocuklara silah teslim edilerek eyleme gönderildiği, tehdit edilip baskı altında “tetikçi” gibi çalıştırıldıkları, hatta suikast planlarında dahi yer aldıkları tespit edildi.

Türkiye’nin son yıllardaki en geniş kapsamlı organize suç soruşturmalarından biri olan Barış Boyun Silahlı Suç Örgütü iddianamesi, örgütün çocukları sistematik şekilde suça sürükleyen bir yapı haline geldiğini ortaya koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, yaşı küçüklerin örgüt tarafından silahlı saldırı, kundaklama, gasp, tehdit, keşif, kuryelik ve uyuşturucu ticareti dahil olmak üzere çok sayıda ağır eylemde kullanıldığı ayrıntılarıyla yer aldı.

OTELLERDEN HÜCRE EVLERİNE: ÇOCUKLARIN ÖRGÜTE BAĞLANMA SÜRECİ

İddianamede, örgütün özellikle “kolay yönlendirilebilir” olarak nitelendirdiği yaşı küçükleri hedef aldığı, bu çocukların otellerde veya hücre evlerinde ağırlanarak uyuşturucu, alkol, kadınlar ve silahlarla etki altına alındığı anlatılıyor.

Çocuklar İstanbul’a getiriliyor, örgüt evlerinde konaklatılıyor ve burada örgüt üyeleriyle aynı ortamda tutuluyor. Ayrılmak isteyenler ise örgütün “korkutucu yüzü” ile karşı karşıya bırakılıyor; tehdit, baskı ve korkutma yoluyla örgütten çıkmalarına izin verilmiyor.

Bu ortamların, çocukların ilerleyen süreçte yapacakları eylemler için psikolojik olarak hazırlanması amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

HÜCRE EVİNDEN ÇOCUKLAR ÇIKTI

Esenyurt’ta bir hücre evine düzenlenen baskında, örgütün firari üyeleriyle birlikte birden fazla yaşı küçük — A.P , M.Y, ve C.D — aynı evde saklanırken yakalandı.

Bu çocukların hem örgütsel iletişimde hem de fiziki eylemlerde aktif rol üstlendiği belirlendi.

SİLAH TESLİM EDİLİP EYLEME GÖNDERİLEN ÇOCUKLAR

İddianamede yer alan en çarpıcı örneklerden biri, örgütün çocukları doğrudan silahlı eyleme nasıl yönlendirdiğini ortaya koyuyor.

Örgüt üyesi, SSÇ’ye konum gönderiyor.

Çocuklar korsan taksiyle adrese gidiyor.

Burada, 20’li yaşlarda bir örgüt üyesi tarafından hedef araç eliyle gösteriliyor ve çocuğa silah teslim ediliyor.

SSÇ, verilen talimat doğrultusunda hedefteki Mercedes araca üç el ateş ediyor ve aynı taksiyle kaçıyor.

Eylemin ardından çocuklara “tag parası” adı altında 3.000 TL gönderildiği kayıt altına alındı.

Örgüt üyesi “Meylo”, eylemin “yeterince etkili yapılmadığını” ileri sürerek:

“Yarımı bıraktınız, gidip işi tamamlayacaksınız, yoksa para yok.” diyerek çocuklara baskı yapıyor. Bu olay, örgütün yaşı küçükleri adeta taşeron “tetikçi” gibi kullandığını ortaya koyuyor.

AYNI ÇOCUK, ÜÇ KEZ KURŞUNLAMADA KULLANILMIŞ

Beyoğlu’nda bulunan kuyumculuğa yönelik 01.09.2024, 12.09.2024 ve 29.09.2024 tarihlerinde peş peşe üç kez kurşunlandı. Kamera görüntülerinden saldırıları gerçekleştiren kişinin C.D isimli yaşı küçük olduğu tespit edildi.

Çocuğun motosikletle gelerek ateş açtığı, ardından hızla kaçtığı görüntüler iddianameye girdi.

Eyüpsultan’da bulunan kundura’nın kurşunlanması olayında da tetiği çekenin yine C.D olduğu görüntülerle belirlendi. Bu saldırıda çocuğun sol elinde telefon, sağ elinde tabanca bulunduğu açıkça görülüyor.

Bu örnekler, örgütün çocukları tek bir eylemde değil, defalarca ve farklı hedeflerde kullandığını ve bunu sistematik bir yöntem haline getirdiğini gösteriyor.

KEŞİFTEN SALDIRIYA: ÇOCUKLARIN ÇOK AŞAMALI KULLANIMI

Saldırı öncesi keşif faaliyetlerinin de çoğu kez çocuklara yaptırıldığı anlaşıldı.

Örneğin C.D, kurşunlama eyleminden önce motosikletten inerek iş yerini uzaktan izliyor, keşif yapıyor ve ardından saldırıyı gerçekleştiriyor.

Bu durum, çocukların yalnızca tetikçi değil, aynı zamanda eylemin istihbarat ayağında da kullanıldığını ortaya koyuyor.

KUNDAKLAMA EYLEMİ: VİDEO BİZZAT ÇOCUĞUN TELEFONUNDAN ÇIKTI

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde park halindeki bir araç gece yarısı ateşe verildi.

Soruşturmada, SSÇ’nin telefonunda yangın anının videosu bulundu. Çocuğun, aracı ateşe verdiği anda kendi kaydını aldığı belirlendi.

Ayrıca örgüt yöneticilerinin çocuklarla WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme yaparak eylem talimatı verdiği tespit edildi.

Bu olay, çocukların yalnızca sahada değil, aynı zamanda eylemlerin sosyal medya “propaganda” kısmında da kullanıldığını gösteriyor.

TEHDİT VE YAĞMADA ÇOCUKLAR: “BORCU ÖDEMEZSEN İŞYERİNİ TARARIZ”

Örgüt, esnaf ve iş insanlarına tehdit mesajları gönderirken çoğu zaman yaşı küçük üyeleri eyleme sürüyordu. Mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

“Sana üç tane Glock ceza kestim.”

“500 bin lira borcun var.”

“Parayı vermezsen işyerini tararız.”

Tahsilat yapılmayınca işyerinin kurşunlanması talimatı çocuklara iletiliyor ve eylem onlar tarafından gerçekleştiriliyordu.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDE DE ÇOCUKLAR KULLANILDI

Şişli ve Beyoğlu bölgesini kontrol eden örgüt yöneticisinin, uyuşturucu bağımlısı veya daha önce suç işlemiş 15–17 yaş aralığındaki çocukları Barış Boyun suç örgütü yöneticisi Tolga Gültepe aracılığıyla toplayarak

uyuşturucu satıcılığı,

kasten yaralama,

gasp,

tehdit

gibi eylemlerde kullandığı tespit edildi.

Çocuklara hem uyuşturucu veriliyor hem de “lüks yaşam” gösterilerek örgüte bağlanmaları sağlanıyordu.

Bu çocuklar bölgede “örgütün küçük askerleri” olarak tanımlanıyor.

SUİKAST PLANLARINDA DA ÇOCUKLAR KULLANILDI

SSÇ H.Y.K'nın telefonunda yapılan incelemede, örgüt yöneticisi Ü.K'nın talimat mesajları bulundu. Mesajlarda:

Hangi çocuğun tetiği çekecek gibi doğrudan öldürmeye teşebbüs içerikli görüşmeler yer aldı.

Çocuk, üstünde ruhsatsız silahla yakalandı.

Bu bulgular, örgütün çocukları yalnızca korkutma amaçlı eylemlerde değil, ölümcül planlarda da kullandığını ortaya koyuyor.

KURYELİK, HABERLEŞME VE PROPAGANDA DA ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLDÜ

Telefon ve sosyal medya incelemelerinde birçok SSÇ’nin:

örgütün sosyal medya hesaplarını yönettiği,

eylem görüntülerini paylaştığı,

örgüt yöneticilerinin talimatlarını diğer üyelere aktardığı tespit edildi.

Çocuklar örgütte adeta birer “iletişim köprüsü” olarak görev yaptı.

SAKARYA’DAKİ PETROL İSTASYONU SALDIRISI: ÇOCUKLAR KEŞİFTEN KAÇIŞA HER AŞAMADA AKTİF

26 Nisan 2025’te Sakarya’da bir petrol istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda da yaşı küçük örgüt üyeleri yer aldı.

Çocukların hem keşif yaptığı, hem saldırı planına dahil olduğu hem de kaçış sürecini organize eden şahıslarla birlikte hareket ettiği belirlendi.

Bazılarının sahte kimlik kullandığı da tespit edildi.