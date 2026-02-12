Barış Boyun çetesi yöneticisi iade edildi!

Barış Boyun suç örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği belirtilen Batuhan Karaca, Gürcistan’da yakalanmasının ardından Türkiye’ye iade edildi.

Barış Boyun suç örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği belirtilen 26 yaşındaki Batuhan Karaca'nın, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği belirtildi.

Uluslararası düzeyde aranan isimler arasında bulunan Karaca, bir süre önce yabancı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin daha sonra cezaevine gönderileceği kaydedildi.

GÜRCİSTAN'DAN İADE EDİLDİ

Bir süredir Gürcistan'da olduğu öğrenilen Karaca, iade sürecinin tamamlanmasının ardından bugün Sarp Sınır Kapısı'nda Türk yetkililere teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, konuya ilişkin resmî kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

BİRÇOK İLDE DAVASI BULUNUYOR

Batuhan Karaca’nın hakkında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi başta olmak üzere çok sayıda ilde dava dosyası ve soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Karaca'nın teslim alınmasının ardından Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emri doğrultusunda cezaevine gönderildiği ve Gürcistan'da gözaltı ile tutuklu olarak tutulduğu sürenin öğrenilmesinin ve bu sürenin değerlendirilmesinin talep edildiği de bildirildi.