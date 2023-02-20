Barış Atay'ın kentsel dönüşüme karşı çıktığı mahallelerde evler yıkıldı yıkılacak!

Asrın felaketi olarak nitelendirilen çifte depremin üzerinden 15 gün geçti. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili enkaza döndürdü. Hayatını kayedenlerin sayısı 41 bini aşarken enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

KENTSEL DÖDNÜŞÜME KARŞI ÇIKMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında Mersin'in Akdeniz ilçesi ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde riskli mahallelerin belirlenmesi için çalışma başlatmıştı. Bakanlık tarafından başlatılan çalışmaya karşı çıkan TİP’li Barış Atay, muhalif kesimi örgütleyerek projeye engel olmak istemişti. Mahkeme, 2017 yılında Bakanlığın, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Riskli mahalle’ kararını iptal etti.

EVLER YIKILMAK ÜZERE

İptal kararının ardından TİP'li Barış Atay’ın başını çektiği muhaliflerin karşı çıktığı kentsel dönüşüm gerçekleşemedi. Binlerce vatandaşın yaşamını sürdürdüğü mahallelerde evler yıkıldı yıkılacak. Barış Atay'ın 'kentsel dönüşüme direnin' dediği ve binlerce kişinin yaşadığı mahallelerde evlerin yıkılmak üzere olduğu ortaya çıktı.

''DİRENİŞ BAŞLATAMAK GEREKİYOR'' DEMİŞTİ

Bilindiği üzere Barış Atay, Mersin'de yapılacak kentsel dönüşümlere karşı çıkarak "Böyle bir şeye karşı kesinlikle sosyalist devrimci, demokrat örgütlerinin de destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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