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Medya Barış Arduç Netflix projesini bırakıp geliyor! Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba resmen patlıyor
Medya

Barış Arduç Netflix projesini bırakıp geliyor! Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba resmen patlıyor

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni transferi bomba etkisi yaptı. Sultan Alparslan'ı oynayacak olan Barış Arduç, Netflix projesinden ayrılma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 15:36:00 -
Barış Arduç Netflix projesini bırakıp geliyor! Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba resmen patlıyor

Barış Arduç, Sultan Alparslan rolüyle transfer olduğu Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Şahmeran dizisinden vazgeçti.

Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anlaşması dizi piyasasında çok konuşuldu.

TV100'de yer alan habere göre, dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek olan Arduç'un gelişiyle beraber Mehmet Özgür dışında bütün kadro yenilenecek. Oyuncunun Uyanış için, Tims&B'nin Netflix için Adana'da çekeceği Serenay Sarıkaya'lı Şahmeran dizisinden vazgeçtiği öğrenildi.

Önemli gelişme

Dört sezon olarak çekilmesi planlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah döneminin anlatıldığı birinci sezon son bulurken önümüzdeki üç sezon Sultan Alparslan dönemi işlenecek. Sultan Alparslan'ı ise Barış Arduç oynayacak.

Geriye dönük anlatımla devam edecek dizide ilk sezon oyuncuları diziye veda edecek.

'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun ilk sezonunda;

Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Leyla Feray, İlker Kızmaz, İsmail Ege Şaşmaz, Sezin Akbaşoğulları, Kaan Taşener; Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu ve Erdem Akakçe gibi isimler rol alıyor.

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