Barınma deyip geçmeyin doğru adresleri tercih edin

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların tercih listelerini oluştururken dikkate alması gereken en önemli konulardan birisi de yaşadığı şehirde bulunan üniversiteleri tercih edip etmemeleri olacak. İstatistiklere göre hedefi büyük olanlar için İstanbul gibi şehirlerdeki üniversiteler mutlaka tercih listesinde yer buluyor. Ancak ister vakıf olsun ister devlet, hangi üniversite tercih edilirse edilsin her aday barınma konusunda aklına gelen sorular olacaktır. Bunlara cevap vermenin yolu ise öncelikle tercih edilecek üniversitenin sunduğu imkânlardan geçiyor. Bu yoksa özel yurtlar, o da yetersiz ise ev kiralama devreye giriyor.

Hangi adımlar atılmalı?

Tercih listelerinde kendi şehrinin dışında konumlanan üniversiteleri yazanlar için hesapta olmayan birçok masraf çıkabiliyor. Kiralık ev ya da özel yurtlarda barınma da masraf kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. Adayların bunu hesaba katmadan bir karar vermesi kayıttan sonraki ilk adımda sıkıntılara neden olabilir.

Üniversite tercihlerine başlayan öğrenciler için bir sonraki adım yurt arayışı olacak. Devlet yurduna yerleşemeyen ya da tercih etmeyen öğrenciler aylık bin lira ile 5 bin lira arasında değişen bedellerle konaklama ihtiyacını karşılayacak.

Hizmet bedelleri yükseldi

Yurt fiyatları, odada kalacak öğrenci sayısı, verilen hizmetler ve yurdun yer aldığı bölgeye göre değişiyor. Anadolu illerinde aylık fiyatlar 900 lira ile 2 bin lira arasında değişirken, bu fiyat Ankara ve İzmir’de 3 bin liraya, İstanbul’da ise 5 bin bin liraya kadar yükseliyor.

Yer yokluğu yaşanmayacak

Bu yıl üniversitelerin birinci sınıflarına yerleşebilecek öğrencisi sayısı geçen yıldan biraz daha az olabilir. Kontenjanlarda olağanüstü bir artış olmadığı için mezunlarla kıyaslandığında işletmeler mevcut kapasitelerini korumaya çalışacak. Türkiye genelinde tüm üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı toplamda 7 milyon civarında olmasına rağmen yurt ve kiralık daireleri tercih edenlerin sayısı ise bu sayıya göre bir hayli düşük.

Otel gibi konforlu

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerdeki üniversitelere yakın konumda inşa edilen ya da dönüştürülen öğrenci yurtlarının bir kısmında 5 yıldızlı otelde bulunan tüm hizmetlere rastlamak mümkün. Talebe bağlı olarak fiyatların da arttığı yurtlarda en fazla iki kişilik odalar yer alıyor. Otel konforunda kurgulanan yurtlarda yüzme havuzu, fitness salonu, sinema odası, hamama ve sauna gibi birimler de bulunuyor.

İster özel ister devlet

ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde adayların tercih yapma hakları pazartesi günü sona eriyor. Üniversitelerde tercihe dönük tanıtım kampanyaları devam ederken, şehir dışında öğrenim görmeyi hedefleyen adayların dikkat edeceği konulardan birisi de barınma.

Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversiteler bu konuda yatırımlar yapsa da birçok ildeki yurtların sayısının yetersiz olduğunu görüyoruz. Özel sektör eliyle inşa edilen yurtların yanı sıra devletin himayesindeki kurumların inşa ettiği yurtlar da yüzbinlerce öğrenci için yeni barınma fırsatları oluşturuyor.

Bu yıl gerçekleştirilen sınavın ardından açıklanan 1 milyon civarındaki kontenjanın bir kısmının çevre illere gidecek olan adaylara yeni kapılar açması beklenirken yurtlarda da hummalı bir çalışma sürecine girildi. Ancak enflasyonun getirmiş olduğu külfet, üniversitede okuyacak öğrencilere de yansıyacak. Devlet yurtlarında barınmanın bedeli bin liranın altında seyrederken özel yurtlarda bu fiyatın iki üç katına kadar çıktığını söyleyebiliriz.

Hangi semtlerde yurt var?

En fazla üniversitenin yer aldığı İstanbul’da yurt işletmeciliği son yıllarda bir çok semte yayılmış olsa da, Kağıthane Beyoğlu ve Haliç güzergahının revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede 10’dan fazla vakıf üniversitesi bulunuyor. Şehir genelinde ise Fatih, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Avcılar, Ataşehir, Üsküdar, Büyükçekmece ve Beyoğlu’nda bir yığılma olduğunu görüyoruz. Öğrenci yurtları gayrimenkul yatırımcıları için son dönemde ciddi potansiyel yaratıyor. Uzmanlar, uygun lokasyonda ve profesyonel bir yönetimle yatırımı yapılan yurtların kendisini 10 yıldan daha kısa sürede amorti ettiğini, bunun da hem yerli hem de yabancı yatırımcıları cezbettiğini belirtiyor. İstanbul’da yurt yatırımı açısından en cazip bölgeler; Bakırköy, Bahçelievler ve Beyoğlu olurken, cazibesi en az olan bölgeler Zeytinburnu, Bayrampaşa, Ümraniye ve Ataşehir olarak dikkat çekti. Fatih, Beşiktaş ve Şişli’de yurtların fazla olmasına rağmen yetersiz kaldığını belirten uzmanlar, talebin devam edeceğini söylüyor. Avrupa yakasında havaalanı bölgesinde de küçük yurtlar bulunuyor.

Kirada aylık gider en az bin 500 lira

İstanbul’da üniversitesi bulunan semtlerdeki küçük dairelerin kira değerleri geçen yıla göre yüzde 20 arttı. Bunun üzerine bir de en az yüzde 25- 30 yükselen aidat bedellerini eklediğimizde Bin lira sınırından başlayan kiraların 1.400 lira seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Eşyalı dairelerde ise bu rakam üç bin liraya kadar çıkabiliyor.

Depozitosuz olmuyor

Eylül başından itibaren kiraya çıkacak olan öğrenciler için tuzlu sayılacak masraflardan birisi de depozito ve peşin ödemeli kira bedelleri olacak. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerin bulunduğu semtlerde kira değerleri günden güne artıyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı ağustos ayında başlayacak olan hareketlenme ile kira değerleri de yükselecektir. Bu nedenle yerleştirilmesine kesin gözüyle bakanlar ya da tek ile odaklananlar kiralık ev arayışlarına şimdiden başlayabilirler.

Bunları düşünmeden tercih yapmayın

Özellikle barınma telaşına şimdiden düşen öğrenciler, kazanacakları fakülteye yakın bir adreste oturmak için ev ararken şu konuları dikkate almalılar;

Ulaşım masrafları ile evin yerleşkeye olan uzaklığını iyi hesaplayın.

Önceliği anlaşabileceğiniz arkadaşlarla 1+1 tipi bir daireye verin.

Gerekirse kendiniz için aidatı ve kira bedeli daha düşük olan 1+0 tipi daire kiralayın.

Bin liraya kiralanacak bir dairenin elektrik, su, doğalgaz ve aidatla birlikte aylık maliyetinin minimum bin 500 lira olacağını unutmayın.

Mümkünse kiralayacağınız daireyi direkt sahibinden kiralayın. Böyle olursa en azından bir kira bedeli olan para cebinizde kalacaktır. Bu arada emlakçıların yıllık kira bedeli üzerinden yüzde 12 komisyon gibi bir teklifini asla kabul etmeyin. Çünkü kanunda bunun yeri yok.

Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yurtları da var

Maddi imkânları sınırlı olan üniversite adayları için en mantıklı tercih olarak KYK yurtları ön plana çıkıyor. Kuruma ait, Türkiye genelindeki yurt sayısının artması öğrenciler için avantaja dönüşüyor. Dört yıl önce KYK’ya bağlı aylık yurt yatak ücretleri 130 liraydı. Bu rakam yıldan yıla maksimum oranda yükseltildi. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti bin liradan az değil. Ayrıca öğrencilere makul bedellerle sabah kahvaltısı ile akşam yemeği hizmetleri verilebiliyor. KYK’ya bağlı yurtların doluluk oranı ise kayıt döneminde yüzde 100’e ulaşıyor. Bu nedenle adayların yerleştirme sonuçları açıkladığı günden itibaren ellerini çabuk tutmalarını öneriyoruz.

Yurt fiyatları (TL):

İstanbul: 1.250-5.000

Ankara: 1.200-2.800

İzmir: 1.200-2.500

Antalya: 1.000-1.500

Eskişehir: 1.000-2.200

Bursa: 1.000-1.800

Erzurum: 1.000-1.500

Kayseri: 1.200-2.000

Gaziantep: 1.000-1.700

Konya: 1.200-2.000

(Fiyatlar aylık özel yurt bedellerini gösterir. Yurtlara göre değişmekle birlikte ağırlıklı olarak yemek de bu fiyata dahildir.)