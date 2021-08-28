  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aliağa'daki orman yangını söndürüldü
Aslan'ın fikstür tamam
Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu
Türkiye Grand Prix'inde değişiklik
Yerel Barınakta ceset bulundu
Yerel

Barınakta ceset bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 14:24:00 -
Barınakta ceset bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki balıkçı barınağına giden balıkçılar sabah saatlerinde karşılaştıkları cansız bedenle büyük şaşkınlığa uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, cansız bedenin yanında balıkçılıkta kullanılan malzemeler de buldu.

Sabah saatlerinde Çay Mahallesi balıkçı barınağı içerisinde kıyıya vuran erkek cesedi görüldüğü ihbarı üzerine güvenlik güçlerini ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Barınağın kayalıkları arasından sudan çıkarılan cesedin üzerinden çıkan kimlik kontrolünde şahsın 38 yaşında Süleyman Yıldız olduğu anlaşıldı. Olay yerinde ise balık tutmada kullanılan malzemelere rastlandı. Sahil Güvenlik botları yardımıyla suda çıkartılan cansız beden otopsi yapılmak üzere morga götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay