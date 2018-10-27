Barınak arayan PKK 3 yeni kamp kurdu

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar ilçesi sorumlusu Kadir Kaçak, terör örgütü PKK'nın bölgedeki kamp sayısını artırdığını söyledi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Kaçak, PKK'nın, Sincar'ın "Girzek, Siba Şeyh Hidir ve Gir Uzeyr" bölgelerinde yeni askeri kamplar açtığını ifade etti.

Terör örgütü PKK'nın bölgeden çekildiğine dair bilgilerin doğru olmadığını vurgulayan Kaçak, örgütün özellikle Peşmerge'nin Ekim 2017'de Sincar'dan çekilmesinden sonra yayılmacı bir strateji izlediğini kaydetti.

Irak merkezi hükümetinin kontrolüne geçen Musul iline bağlı Sincar'da, Haşdi Şabi'nin güçlü bir nüfuzunun olduğunu söyleyen Kaçak, PKK'ya Sincar'da Haşdi Şabi'nin destek verdiğini iddia etti.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'da konuşlanması

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırmasını fırsat bilerek, onları koruma bahanesiyle Suriye ve Kandil'den gelerek bölgede konuşlanmaya başlamıştı.

Sincar DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen bölgede yayılmacı bir politika izleyen örgüt, Ezidileri silahlandırıp farklı isimler altında gruplar kurmuştu.

Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017'de tartışmalı bölgelere yönelik askeri operasyonda Sincar başta olmak üzere birçok yerde kontrolü sağlamıştı.

Sincar'ın Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinden sonra Mart 2018'de PKK çekildiğini duyurmuş ve Irak ordusunun da örgütün boşalttığı kamplara yerleştiği iddia edilmişti.