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Gündem Barı şehitlere saygınız olsaydı Edirnekapı Şehitliği’nde büyük ahlaksızlık
Gündem

Barı şehitlere saygınız olsaydı Edirnekapı Şehitliği’nde büyük ahlaksızlık

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan Edirnekapı Şehitliği’nde gayrimeşru ilişki yaşayan kişilerin uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. Şehitlere karşı yapılan bu ahlaksız büyük tepkiye yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 14:13:00 -

Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını yaptığı CHP’li İBB’nin sorumluluğundaki Edirnekapı Şehitliği’nde ve çevresinde gayimeşru ilişki yaşayan kişilerin uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. Şehitlere büyük saygısızlık olan görüntüler büyük tepkiye yol açarken, edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirdikleri ve belediye yetkililerinin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermedikleri belirlendi. Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden şahısların rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansırken, geçmişi İstanbul’un fethine kadar uzanan bu tarihi ve kutsal mekanda karşılaşılan görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar ise durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

Durumla alakalı olarak İBB Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar yaşananlara duruma oldukça tepkili.

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