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Siyaset Bari seçim şarkında özgün ol be Ekrem! O bile çalıntı çıktı
Siyaset

Bari seçim şarkında özgün ol be Ekrem! O bile çalıntı çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 22:34:00 -
Bari seçim şarkında özgün ol be Ekrem! O bile çalıntı çıktı

Göreve geldiği günden beri İstanbullulara hizmet yerine eziyet çektiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısındaki 'biri var' sözü çalıntı çıktı.

İBB yönetiminin başında olan Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca proje değil algı operasyonlarına imza atmaya devam ediyor. Çalıntı projelerle adından sık sık söze ettiren İmamoğlu'nun yerel seçime sayılı günler kala yayınladığı seçim şarkısındaki 'biri var' sloganı da çalıntı çıktı.

"DANIŞMAN ORDUSU SLOGAN BULAMAMIŞ"

Skandalı ortaya çıkaran Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, 'Biri Var' sloganını 45 gündür kullandığını açıkladı. "Danışman ordusu slogan bulamamış" açıklamasını yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısındaki sloganını Cumhur İttifakının Beşiktaş Belediye Başkan adayının olduğu ortaya çıktı.

"TAKLİTLERDEN SAKININIZ"

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bit açıklama yapan Toper, "Biri Var" 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. "Taklitlerinden sakınınız" O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim "Biri var" sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu" dedi.
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