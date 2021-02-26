Bari o cümleyi kullanmasaydın Karamollaoğlu! Erbakan Hoca CHP ile iş kotardı da bizim mi haberimiz yok

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Temel Karamollaoğlu, merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında Milli Gazete'de bir yazı kaleme alarak Milli Görüş camiasının tepkilerini üzerine çekti. "Zaman ilerledikçe bir ilim, fikir, aksiyon ve devlet adamı olarak Erbakan’ın ufkunu, vizyonunu, azmini, mücadelesini ve asaletini çok daha iyi anlıyoruz." diyen Karamollaoğlu, Saadet Partisi'ni şöyle tanımladı: "Bugün de bir kez daha üzerine basarak belirtmek isterim ki; Saadet Partisi’nin çizgisi Erbakan’ın çizgisidir."

CHP ile omuz omuza siyaset yapan Karamollaoğlu!

Bir yanda merhum Erbakan Hoca, 28 Şubat süreci dahil hayatı boyunca yasakçı CHP zihniyeti ile mücadele ederken, diğer yanda CHP ile kolkola siyaset yapan Temel Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman bu hedeflerden taviz vermeyen Milli Görüş’ün inançlı kadroları, ortaya koydukları çaba ile gerek ülkemizin gerekse İslam âleminin siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal dönüşümlerine öncülük etmiştir."