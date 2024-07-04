Bari bunu yapmasaydınız! İBB'nin üç çalışması İstanbul'u alt üst etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından neredeyse aynı anda başlatılan 3 çalışma İstanbul trafiğini adeta felç etti. Sağmalcılar Viyadüğü'nde başlatılan çalışma nedeniyle O-3 trafiği içinden çıkılamaz hale gelirken, Yenibosna metrobüs üst geçit çalışmasıyla D-100'de yoğunluk Avcılar'a dayandı. Üzerine dün gece kapatılan Haliç Köprüsü nedeniyle de Haliç'ten Avcılar'a kadar kabus gibi bir trafik oluştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışması yapılacak. Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken, köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten devam ediyor. Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla saat 23.00'te başlayan çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

ASFALT SÖKÜLECEK, YENİLENECEK

Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek. ​​​​​​​Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.

Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken, Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.

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TRAFİK KABUSA DÖNDÜ

Kentte devam eden iki çalışma ile birlikte Haliç Köprüsü'nün kapatılması İstanbul trafiğini adeta arapsaçına çevirdi. Sabah erken saatlerden itibaren çalışma yapılan 3 noktada trafik yoğunlaştı. Saat 07.45 itibariyle Haliç'teki çalışmanın yoğunluğu neredeyse Cevizlibağ'a kadar uzadı. İlerleyen saatlerde Yenibosna'daki çalışmanın trafiğiyle birleşmesi beklenirken kentte Beylikdüzü'nden Haliç'e kadar trafik yoğunluğu yaşanacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar ise çalışmaların aynı anda yapılmasından şikayetçi.

Sabah 8 itibariyle ise Haliç'teki çalışma nedeniyle oluşan trafik havalimanı kavşağına kadar uzadı.