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Bardaktaki lekeler nasıl çıkar?

Hayatımızı oldukça kolaylaştıran bulaşık makineleri, birçok mutfak araç ve gerecini sorunsuz yıkarken, cam bardakların üzerinde damlalar şeklinde su lekeleri bırakabiliyor. Bulaşık makinelerinin cam bardaklarınız üzerinde bıraktığı bu lekelerin önüne geçebilirsiniz. Peki bardak lekeleri nasıl çıkar? İşte yöntemi...

26 Mart 2019 Salı 17:37
Bardaktaki lekeler nasıl çıkar?

Hayatımızı oldukça kolaylaştıran bulaşık makineleri, birçok mutfak araç ve gerecini sorunsuz yıkarken, cam bardakların üzerinde damlalar şeklinde su lekeleri bırakabiliyor. Bulaşık makinelerinin cam bardaklarınız üzerinde bıraktığı bu lekelerin önüne geçebilirsiniz. Peki bardak lekeleri nasıl çıkar? İşte yöntemi...

Bardak lekeleri nasıl çıkar?

Bulaşık makinesinden lekeli çıkan bardaklarınızı içine sirke ekleyerek ve sıcak suda elinizle yıkayarak temizleyebilirsiniz. Sirke çoğu zaman lekeyi temizler. İnatçı lekelerde bardağı diş macunu ile ovarak da temizleyebilirsiniz.

Cam bardakların bulaşık makinesi üzerinde leke bırakması sorununun önüne pratik yöntemler ile geçebilirsiniz. Lekeli bardaklarınızı ise püf noktası ile geri kazanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:37
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