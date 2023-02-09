Bardakçı'dan skandal Kızılay açıklaması: Kan vermem

İki büyük deprem sonrası felaket bölgesindeki yaralılar için devreye giren Kızılay kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Birçok vatandaş kan bağışı için uzun kuyruklar oluşturmuştu. Kızılay, kanları deprem bölgelerine acil bir şekilde ulaştırmak için tüm imkanları sefer etti.

Ayrıca deprem bölgesindeki felaketzedeler için de acilen sıcak yemek dağıtımına başladı.

Habertürk Canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunduğu programda Kızılay için yalan dolu ifadeler kullanıldı.

Murat Bardakçı: Kan vermem

Canlı yayında Kızılay'ın doğal gazlı fırınları yurtdışından aldığının iddia edildiği programda, Murat Bardakçı'nın açıklamaları yenilir yutulur cinsten değildi.

Bardakçı, Kızılay'a ne para ne de kan bağışı yapmayacağını söyledi. İnsanların yardıma en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde canlı yayında yapılan bu çağrı şaşkınlıkla karşılandı.