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Bardakçı açık açık, “Sevmem” dedi ve ekledi: İnsanlık vasfını kaybetmişler!

Araştırmacı-yazar Murat Bardakçı, üstad Kadir Mısıroğlu’nun görüşlerini benimsemediğini ve muhalefet ettiğini, buna karşın sağlık meselesinin ayrı bir durum olduğunu söyledi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:23
Bardakçı açık açık, “Sevmem” dedi ve ekledi: İnsanlık vasfını kaybetmişler!

 yeniakit.com.tr  Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan araştırmacı-tarihçi Kadir Mısıroğlu hakkında, Habertürk yazarı Murat Bardakçı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Bardakçı, yazısının başında Kadir Mısıroğlu’nun görüşlerini sevmediğini, ona muhalefet edenlerin başında geldiğini söyledi.

“İnsanlık sınırlarının dışına çıkmıştır”

Buna karşın, yoğun bakımda tutulan Mısıroğlu hakkında sosyal medyada yazılan ahlaksız ifadelere tepki gösteren Bardakçı, “Mısıroğlu’nun hastahaneye kaldırılmasının ardından yazılanlar artık edepsizlik, seviyesizlik ve terbiyesizlik sınırlarının çok ötesine geçmiş, hayâ yahut haysiyet gibi kavramlar bir tarafa, insanlık sınırlarının bile dışına çıkmıştır!” sözleriyle tepki gösterdi.

“O işler başka, sağlık başka”

Daha önce Habertürk TV’de yaptığı programlarda Kadir Mısırıoğlu hakkında birçok eleştiride bulunan ve bu durumu yazısında tekrarlayan Bardakçı “Ama o işler başka; sağlık meselesi, hem de günlerden buyana yoğun bakımda kalmayı gerektirecek derecede sıkıntı dolu bir vaziyet, bambaşka! Muarızı olduğunuz kişinin başına büyük bir dert, hele ağır bir hastalık geldiği takdirde geçmişteki didişmeler, çekişmeler, kavgalar ve sarfedilen ağır sözler artık hatırlanmaz; aklıbaşında olanlar sevinç krizlerine kapılıp “Oh olsun!” demeyi düşünmez bile!” yorumunu yaptı.

“İnsanlık vasfını kaybetmişler”

Bardakçı, “Ama böyle mâkul davranışlar insanlık vasfını hâlâ muhafaza edenlere mahsustur, o vasfı çoktan beridir kaybetmiş olanlar ise dillerinin ucuna gelen hakaretleri peşpeşe ve pervasıza savurup dururlar…” ifadesini kullandı.

“Şifa temenni ediyorum”

Murat Bardakçı yazısını şöyle bitirdi:

Fikirlerinin, söylediklerinin ve yazdıklarının hemen tamamına senelerden buyana şiddetle karşı çıktığım ama hiç karşılaşmadığım ve tanışmadığım Kadir Mısıroğlu’na şifa temenni ediyorum.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 11:23
  1. Murat Bardakçı
  2. Kadir Mısıroğlu
  3. Habertürk

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