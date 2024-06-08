  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li eski albaydan çok ciddi açıklama: Teyit ettiremedim ama Türkiye oradan ayrılabilir

Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye yasakladı! Artık bizden almayacak

Ali Koç okulda sürekli dayak yiyip, eve gelip kırıp döken şımarık çocuk gibi davranıyor! Olay sözler...

Galatasaray'a acı haber! Mourinho öyle bir hamle yapacak ki... Yer yerinden oynayacak kesin!

Fenerbahçe kongresinde büyük skandal

Fenerbahçe kongresinde tarihi çağrıyı yaptı! Tek çare o dedi ve ekledi! Ne olacak bu işin sonu peki!

Kral Abdullah'a Gazze protestosu! Ürdün'de bir kişi kendini yaktı

Acı haber! Türkiye ahlaksızlıkta birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Türkiye'den Can Uzun'a büyük ayıp! Ne dese haklı maalesef

Bekleyin Mansur çözecek çıkmaz ayın son çarşambası! CHP belediyeciliğinin özeti bu videoda
Kadın - Aile Bardak bardak içiyoruz ama tansiyonu, şekeri tavan yaptırıyor! Zehirden bile beter olan 3 besin! Çok sayıda zarar veriyor
Kadın - Aile

Bardak bardak içiyoruz ama tansiyonu, şekeri tavan yaptırıyor! Zehirden bile beter olan 3 besin! Çok sayıda zarar veriyor

Yeniakit Publisher
2024-06-08 23:47:00 - 2024-06-09 00:13:34
Bardak bardak içiyoruz ama tansiyonu, şekeri tavan yaptırıyor! Zehirden bile beter olan 3 besin! Çok sayıda zarar veriyor

Mutfağınızda masun görünen ve bol bol tükettiğiniz bazı besinler var ki bunlar vücut sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Tadına bayıldığınız ve severek tükettiğiniz bu besinler tansiyonu ve şekeri çıkararak organlara zarar veriyor. Uzmanların her zaman tüketilmemesi gereken besinler listesinde olan bu yiyecekler resmen zehir. İşte sağlıklı yaşam için uzak durmanız gereken besinlerin listesi...

Vücut sağlığını korumak ve uzun ömürlü olmak için sağlıklı, dengeli beslenmeyi önemsemeniz gerekiyor. Ancak mutfağınızda bol bol bulunan ve markette, pazarda gördüğünüzde kapış kapış aldığınız bazı besinler resmen organların sağlığını bozuyor. Bu besinler zararlı etkisiyle tansiyonu, şekeri çıkarıyor.
Yüksek tansiyon ve yüksek kan şekeri seviyelerine neden olabilecek bazı besinleri aşağıda bulabilirsiniz:

Tuzlu yiyecekler ve işlenmiş gıdalar: Aşırı tuz tüketimi tansiyonu artırabilir.

Şekerli içecekler: Yüksek şeker içeriği ve genellikle yüksek kalori içeriği nedeniyle kan basıncını artırabilirler.

Yağlı ve kızarmış yiyecekler: Trans yağ ve doymuş yağ içeren bu yiyecekler tansiyonu artırabilir.

Kafeinli içecekler: Kafein, bazı kişilerde tansiyonu geçici olarak artırabilir.

Alkol: Aşırı alkol tüketimi yüksek kan basıncına neden olur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şekerli yiyecekler: Şekerli yiyecekler ve içecekler kan şekerini hızla yükseltebilir.

Beyaz undan yapılan işlenmiş karbonhidratlar: Beyaz ekmek, beyaz pirinç gibi işlenmiş karbonhidratlar kan şekerini yükseltebilir.

Şeker ilavesi bulunan meyve suları: Doğal meyve sularının içindeki şeker miktarı kan şekerini yükseltebilir.

İşlenmiş gıdalar: Hazır yemekler, fast food ürünleri gibi işlenmiş gıdalar genellikle yüksek miktarda şeker ve işlenmiş karbonhidrat içerirler.

Şekerli atıştırmalıklar: Kurabiyeler, kekler, tatlılar gibi yüksek şeker içeriği olan atıştırmalıklar kan şekerini artırabilir.

posta'ya göre: Yüksek tansiyon ve yüksek kan şekeri durumlarında sağlıklı bir beslenme programı, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, düşük şekerli ve düşük tuzlu yiyecekleri tercih etmek ve dengeli bir diyetin parçası olarak taze meyve, sebze, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketmek önemlidir.

Ancak, belirli bir tıbbi durumunuz varsa, beslenme planınızı doktor veya beslenme uzmanıyla tartışmalısınız.

Evinizdeki sineklerden 1 dakikada kurtulun: Sivrisinekler, sinekler hangi kokuya gelmez?
Evinizdeki sineklerden 1 dakikada kurtulun: Sivrisinekler, sinekler hangi kokuya gelmez?

Kadın - Aile

Evinizdeki sineklerden 1 dakikada kurtulun: Sivrisinekler, sinekler hangi kokuya gelmez?

Oğmaç çorbası tarifi nasıl yapılır? Bu şekilde yapın tadı efsane olsun!
Oğmaç çorbası tarifi nasıl yapılır? Bu şekilde yapın tadı efsane olsun!

Kadın - Aile

Oğmaç çorbası tarifi nasıl yapılır? Bu şekilde yapın tadı efsane olsun!

Yüzyılın cilt bakım mucizesi: Cilt lekelerini anında gideriyor! Sakın çöpe atmayın
Yüzyılın cilt bakım mucizesi: Cilt lekelerini anında gideriyor! Sakın çöpe atmayın

Kadın - Aile

Yüzyılın cilt bakım mucizesi: Cilt lekelerini anında gideriyor! Sakın çöpe atmayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23