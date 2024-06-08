Bardak bardak içiyoruz ama tansiyonu, şekeri tavan yaptırıyor! Zehirden bile beter olan 3 besin! Çok sayıda zarar veriyor

Vücut sağlığını korumak ve uzun ömürlü olmak için sağlıklı, dengeli beslenmeyi önemsemeniz gerekiyor. Ancak mutfağınızda bol bol bulunan ve markette, pazarda gördüğünüzde kapış kapış aldığınız bazı besinler resmen organların sağlığını bozuyor. Bu besinler zararlı etkisiyle tansiyonu, şekeri çıkarıyor.

Yüksek tansiyon ve yüksek kan şekeri seviyelerine neden olabilecek bazı besinleri aşağıda bulabilirsiniz:

Tuzlu yiyecekler ve işlenmiş gıdalar: Aşırı tuz tüketimi tansiyonu artırabilir.

Şekerli içecekler: Yüksek şeker içeriği ve genellikle yüksek kalori içeriği nedeniyle kan basıncını artırabilirler.

Yağlı ve kızarmış yiyecekler: Trans yağ ve doymuş yağ içeren bu yiyecekler tansiyonu artırabilir.

Kafeinli içecekler: Kafein, bazı kişilerde tansiyonu geçici olarak artırabilir.

Alkol: Aşırı alkol tüketimi yüksek kan basıncına neden olur.

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Şekerli yiyecekler: Şekerli yiyecekler ve içecekler kan şekerini hızla yükseltebilir.

Beyaz undan yapılan işlenmiş karbonhidratlar: Beyaz ekmek, beyaz pirinç gibi işlenmiş karbonhidratlar kan şekerini yükseltebilir.

Şeker ilavesi bulunan meyve suları: Doğal meyve sularının içindeki şeker miktarı kan şekerini yükseltebilir.

İşlenmiş gıdalar: Hazır yemekler, fast food ürünleri gibi işlenmiş gıdalar genellikle yüksek miktarda şeker ve işlenmiş karbonhidrat içerirler.

Şekerli atıştırmalıklar: Kurabiyeler, kekler, tatlılar gibi yüksek şeker içeriği olan atıştırmalıklar kan şekerini artırabilir.

posta'ya göre: Yüksek tansiyon ve yüksek kan şekeri durumlarında sağlıklı bir beslenme programı, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, düşük şekerli ve düşük tuzlu yiyecekleri tercih etmek ve dengeli bir diyetin parçası olarak taze meyve, sebze, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketmek önemlidir.

Ancak, belirli bir tıbbi durumunuz varsa, beslenme planınızı doktor veya beslenme uzmanıyla tartışmalısınız.