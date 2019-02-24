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Barda yeğenlerine kurşun yağdıran dayı yakalandı

Kocaeli'nin İzmir ilçesindeki bir barda tartıştığı yeğenlerine kurşun yağdıran dayı, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

24 Şubat 2019 Pazar 19:43
Barda yeğenlerine kurşun yağdıran dayı yakalandı

İzmit'te, barda karşılaştığı yeğenlerinden 1'ini tabancayla vurarak öldüren, 2'sini de yaralayan Sinan Y., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Sinan Y.'nin, emniyetteki ifadesinde, yeğenleriyle aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'taki barda meydana geldi. Bara eğlenmeye giden Orhan C., kardeşi Ahmet Sadettin C. ve kuzeni Abdullah Sağlam, dayıları olan Sinan Y. ile karşılaştı. Başka masada alkol alan Sinan Y., bir süre sonra yeğenlerinin masasına geçti. Burada eğlenen yeğenleriyle tartışmaya başlayan Sinan Y., üzerindeki tabancayı çıkarıp, ateş açtı. Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam, kanlar içinde yerde kalırken, Sinan Y. ise olay yerinden kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı Abdullah Sağlam, sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, Orhan C. ve Ahmet Sadettin C. ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından vurularak, ağır yaralanan Abdullah Sağlam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza yaptı, taksiyle kaçtı

Olay yerinden 77 AAD 560 plakalı otomobille kaçan Sinan Y. ise Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde kaza yaptı. Burada aracını terk eden Sinan Y., yoldan geçen taksiye binerek, ortadan kayboldu. Polisin yaptığı arama çalışması sonucu Sinan Y., yakalanarak, gözaltına alındı. Sinan Y.'nin, ilk ifadesinde, yeğenleriyle aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:43
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