Barcelona'ya deplasmanda şok, Puan durumunda işler karışıyor!
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Shakhtar'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Barcelona, Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Volksparkstadion'da oynanan maçı Shakhtar 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 40. dakikada Danylo Sikan'dan geldi. Shakhtar Donetsk'in 87. dakikada Newerton ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
BARÇA İLK KEZ KAYBETTİ
Xavi'nin takımı Barcelona bu sonuçla H Gurubu'ndaki ilk yenilgisini aldı. Katalan devi grupta 9 puanla liderliğini sürdürdü. Ukrayna ekibi bu galibiyetle birlikte Porto ile puanını eşitledi (6) ve gruptan çıkmak adına önemli bir 3 puan aldı. Grubun bir sonraki maçında Barcelona, Porto ile karşılaşacak. Shakhtar ise Antwerp'i ağırlayacak.