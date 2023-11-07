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Spor Barcelona'ya deplasmanda şok, Puan durumunda işler karışıyor!
Spor

Barcelona'ya deplasmanda şok, Puan durumunda işler karışıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 23:38:00 -
Barcelona'ya deplasmanda şok, Puan durumunda işler karışıyor!

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Shakhtar'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Barcelona, Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Volksparkstadion'da oynanan maçı Shakhtar 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 40. dakikada Danylo Sikan'dan geldi. Shakhtar Donetsk'in 87. dakikada Newerton ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BARÇA İLK KEZ KAYBETTİ

Xavi'nin takımı Barcelona bu sonuçla H Gurubu'ndaki ilk yenilgisini aldı. Katalan devi grupta 9 puanla liderliğini sürdürdü. Ukrayna ekibi bu galibiyetle birlikte Porto ile puanını eşitledi (6) ve gruptan çıkmak adına önemli bir 3 puan aldı. Grubun bir sonraki maçında Barcelona, Porto ile karşılaşacak. Shakhtar ise Antwerp'i ağırlayacak.

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