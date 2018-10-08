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Barcelona'ya bir haller oldu!

Barcelona, Valencia'yla deplasmanında 1-1 berabere kalarak bir puana razı olurken, liderliği de Sevilla'ya kaptırdı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:18
Barcelona'ya bir haller oldu!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Valencia'yla 1-1 berabere kaldı.

Mestalla Stadın'da oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Ezequiel Garay'ın golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti. 

MESSİ'NİN GOLÜ YETMEDİ: Barcelona'nın bu gole cevabı 23. dakikada Lionel Messi'den geldi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti. 

İkinci yarıda takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı. 

Ligde son 4 maçtır galibiyet elde edemeyen Barcelona, bu skorla puanı 15 yaptı ve liderlik koltuğunu Sevilla'ya kaptırdı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 08:18
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