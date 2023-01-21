Barcelona'nın yıldızı Kadıköy'e geliyor! Bomba girişim...

Sarı-lacivertliler Barcelona'nın yıldız ismini radarına aldı. Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır'a alternatif olarak geçen sezon Galatasaray'da da görev yapan kaleci Inaki Pena'yı gündemine aldı.

Altay Bayındır'ın kötü performansı nedeniyle 24 yaşındaki kaleciyle rekabet edebilecek bir file bekçisi arayan Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. İspanyol basınından Sport, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona'da olan İnaki Pena'nın, Sarı-lacivertlilere transfer olabileceğini iddia etti.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin, Barcelona ile yeni sözleşme için anlaşan Pena'yı kadrosuna kiralık olarak katacağı iddia edildi. Kalede rekabet yaratmak isteyen yönetim transfer için elinden geleni yapacak. Ayrıca Katalan kulübünün, Pena'nın tekrar Türkiye'ye gitmesine sıcak baktığı vurgulandı.

2021-2022 sezonunun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a kiralanan İspanyol eldiven, 8 mücadelede kaleyi korumuş ve 11 gol yemişti.

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Inaki Pena'yı yeniden kadroya katmak için Barcelona'yla görüşmüştü ancak İspanyol devi, yedek kalecisini kiralık olarak yeniden bırakmak istememişti. Inaki Pena bu sezon Barcelona formasıyla toplam 3 maçta forma giydi. Toplam 5 gol yerken, 1 maçta da gole kalesini kapattı.

Fenerbahçe transfer için önümüzdeki günler görüşme yapması bekleniyor.