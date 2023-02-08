Barcelona'dan Türkiye'ye destek! 'Dualarımız sizinle'

Barcelona forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanyol kulübünün depremzedelere yardımda bulunacağını açıkladı.

Sertaç Şanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Barcelona ve Barça Vakfı, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgün. Hem bana çok destek oldular hem de yardım kuruluşları aracılığıyla ülkemize yardımda bulunacaklarını belirttiler. Verdikleri büyük destek için kulübüme teşekkür ederim. Geçmiş olsun canım ülkem..."

"Türkiye’de ve Suriye’de depremden etkilenen herkes için dua ediyoruz"

Barcelona Kulübü de sosyal medya hesabından Sertaç Şanlı'nın bulunduğu bir video paylaşarak, "Barcelona ve Barça Vakfı olarak, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen tüm insanlara onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu zor zamanda dayanışma gücümüzle yanınızdayız. Bölgede çalışan insani yardım kuruluşlarına her türlü desteği göstereceğiz. Sizinleyiz. Şu anda konuşmak çok zor. Türkiye’de ve Suriye’de depremden etkilenen herkes için dua ediyoruz. Haberleri takip ediyorum ve yardıma hazır olduğumuzu bir defa daha yineliyorum. Yapabileceğimiz ne varsa yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Sertaç Şanlı