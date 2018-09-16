Barcelona'dan muhteşem geri dönüş! 3 gollü karşılaşma
İspanya La Liga'nın 4.haftasından Real Sociedad kendi sahasında Barcelona'yı konuk etti. Barcelona sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.16 Eylül 2018 Pazar 02:26
İspanya La Liga'nın 4.haftasından Real Sociedad kendi sahasında Barcelona'yı ağırladı. Real Sociedad karşılaşmanın ilk yarısını A.Elustondo'nun golüyle galip kapadı. Karşılaşmanın 63.dakikasında Luis Suarez ve 66.dakikasında Dembele'nin golleriyle Barcelona 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Barcelona 4.hafta sonunda 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 4 puanla 11.sırada yer aldı.
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