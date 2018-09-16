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Barcelona'dan muhteşem geri dönüş! 3 gollü karşılaşma

İspanya La Liga'nın 4.haftasından Real Sociedad kendi sahasında Barcelona'yı konuk etti. Barcelona sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

16 Eylül 2018 Pazar 02:26
Barcelona'dan muhteşem geri dönüş! 3 gollü karşılaşma

İspanya La Liga'nın 4.haftasından Real Sociedad kendi sahasında Barcelona'yı ağırladı. Real Sociedad karşılaşmanın ilk yarısını A.Elustondo'nun golüyle galip kapadı. Karşılaşmanın 63.dakikasında Luis Suarez ve 66.dakikasında Dembele'nin golleriyle Barcelona 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi. 

Barcelona 4.hafta sonunda 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 4 puanla 11.sırada yer aldı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 02:26
  1. Barcelona
  2. Real Sociedad
  3. La Liga
  4. İspanya
  5. Luis Suarez
  6. Ousmane Dembele
  7. Aritz Elustondo

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