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Spor Barcelona'dan Messi kararı
Spor

Barcelona'dan Messi kararı

Barcelonalı yöneticilerin, ayrılma isteğini kabul etmedikleri Lionel Messi'ye iki yıllık yeni sözleşme teklifini tekrarladıkları bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 23:05:00 -
Barcelona'dan Messi kararı

İspanyol basını, Barcelonalı yöneticilerin, ayrılma isteğini reddettikleri Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye iki senelik yeni sözleşme teklifini tekrarladığını duyurdu.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma talebiyle ilgili yapılan ilk toplantıdan anlaşma çıkmadığı belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, ile Barcelona Kulübü yaklaşık 1,5 saat devam eden bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu başkanı Javier Bordas, Messi'nin kardeşi Rodrigo Messi ile Jorge Pecort adlı bir avukatın da bulunduğu ifade edildi.

Görüşmede Bartomeu'nun, Messi'nin ayrılma isteğini reddettiklerini ve Arjantinli futbolcuya iki senelik yeni sözleşme önerilerini tekrarladığı öne sürüldü.

Barcelona Kulübü yöneticilerinin, futbolcunun ancak 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemesi durumunda ayrılabileceğinde ısrarcı olmaları üzerine toplantının herhangi bir anlaşma sağlanmadan bittiği açıklandı.

Baba Messi, oğlunun Barcelona'dan ayrılmasını müzakere edip sonuca bağlama amacıyla bu sabah Arjantin'den Barselona'ya gitmişti.

Takvimler 25 Ağustos'u gösterirken, Lionel Messi, avukatlık bürosu aracılığı ile kulübe faks yollayarak herhangi bir bedel ödemeden takımdan ayrılmak istediğini bildirmişti.

Ayrılık konusunda kararlı olduğu ifade edilen Messi, sezon öncesi sağlık kontrolüne ve takımın üç gündür antrenmanlarına katılmadı.

Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 senedir bu formayı terleten Messi'nin 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olan bir sözleşmesi bulunuyor.

Barcelona'da yıllık 100 milyon avro kazanan 33 yaşındaki futbolcunun, İngiltere'nin Manchester City kulübü ile anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.

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