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Spor Barcelona'dan Lionel Messi için flaş karar
Spor

Barcelona'dan Lionel Messi için flaş karar

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Salı günü Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Barcelona'da Lionel Messi kadroya alınmadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:29:00 -
Barcelona'dan Lionel Messi için flaş karar

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ilk üç maçını 9 puanla geçen Barcelona'da Arjantinli yıldız Lionel Messi, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi. Messi'nin yanı sıra Frankie De Jong da maçın kadrosuna alınmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Ronald Koeman, iki oyuncuyu da dinlendirmek için kadroya almadığını söyledi.

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