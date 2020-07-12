  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Barcelona'da Griezmann sakatlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:52:52 -
Barcelona'da Griezmann sakatlandı

MADRİD (AA) - Barcelona Kulübü, Fransız futbolcusu Antoine Griezmann'ın sağ ayak üst kaslarından sakatlık geçirdiğini açıkladı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, dün oynanan Real Valladolid maçında sakatlık geçiren Griezmann'ın bu sabah doktor kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Sağ ayak üst kaslarında sakatlık tespit edilen futbolcunun ne zaman sahalara dönebileceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

İspanyol basını, Griezmann'ın 8 Ağustos'ta Napoli'ye karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemiyebileceğini yazdı.

Fransız futbolcu, takımının 1-0 kazandığı dün akşamki Real Valladolid maçında kas ağrıları nedeniyle ikinci yarı sahaya çıkmadan değiştirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı