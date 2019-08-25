Barcelona’da denizde patlayıcı bulundu İspanya’nın Barcelona kentinde bir plajda patlayıcı bulundu.

İspanya’nın Barcelona kentinde bir plajda patlayıcı bulundu. Plaj polis tarafından tahliye edildi.

İspanya’nın turistik kenti Barcelona’nın en popüler plajlarından Sant Sebastia’da denizde patlayıcı bulundu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre plaj, polis tarafından tahliye edildi.

Dalgıçlar tarafından kıyıdan yaklaşık 40 metre açıkta bulunan patlayıcının İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olabileceği belirtildi.

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