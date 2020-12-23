Barcelona, Valladolid deplasmanında rahat kazandı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Barcelona, deplasmanda Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

Ligin alt sıralarındaki Valladolid'e karşı rahat bir galibiyet alan Barcelona'nın gollerini Clement Lenglet (Dk. 20), Martin Braithwaite (Dk. 35) ve Lionel Messi (Dk. 65) attı.

Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan ve 14-17 Ocak'ta organize edilecek İspanya Süper Kupası 4'lü turnuvasından dolayı 19. hafta maçını erken oynayan Barcelona, 24 puanla 5. sırada yer alıyor.

Valladolid ise 14 puanla 18. sırada bulunuyor.

- Lider Atletico Madrid

Diğer yandan ligin üst sıralarını ilgilendiren 15. haftanın önemli maçında Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Puanını 32'ye çıkaran Atletico Madrid, La Liga'nın ilk iki haftasındaki maçları eksik olmasına rağmen liderliğini korudu.

Ligde bir maç fazlası olan Real Sociedad da 26 puanla 3. sırada kaldı.

Kovid-19 salgınından dolayı geçen sezon ağustos ayında biten Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finalde mücadele eden Atletico Madrid ve Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanan Sevilla, ileri bir tarihte oynanmak üzere La Liga'ya iki hafta sonra başlamıştı.

- Messi, 46 yıl sonra Pele'yi geçti

Bu arada Barcelona formasıyla 644. golünü atan Messi, dünyaca ünlü eski futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi oldu.

Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 gol atmıştı.

46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur Barcelona'da oynayan Messi, 748. maçında 644. golünü ağlara gönderdi. Pele, bu rekora 19 Aralık'ta ortak olan Messi'ye bir tebrik mesajı yollamıştı.