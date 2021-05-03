  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Almanya'da bir doz aşı yerine 5 doz aşı yaptılar
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 8 kişi öldü
Barcelona şampiyonluk yarışından kopmadı
Cennet vatan Türkiye! Her köşesinden güzellik fışkırıyor
Spor Barcelona şampiyonluk yarışından kopmadı
Spor

Barcelona şampiyonluk yarışından kopmadı

Barcelona İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında deplasmanda Valencia'yı 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 01:28:00 -
Barcelona şampiyonluk yarışından kopmadı

La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, deplasmanda Valencia'yı 3-2 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada ev sahibi takım 50. dakikada Gabriel Paulista'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona'da kaptan Lionel Messi 57. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırsa da ardından gelişen atakta topu ağlara göndererek, skora eşitliği getirdi.

Ataklarını artıran Barcelona, Antoine Griezman (Dk. 63) ile öne geçtikten sonra Messi (Dk. 69) farkı ikiye çıkardı.

Valencia'nın 83. dakikada Carlos Soler ile bulduğu gol sonucu değiştirmezken, Katalan takımı zorlu deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona puanını 74'e çıkararak, lider Atletico Madrid (76) ve 2'nci Real Madrid'in (74) ardından 3. sıradaki yerini korudu.

Valencia ise 36 puanla 14. sırada kaldı.

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Messi, toplam gol sayısını 28'e çıkardı. Arjantinli futbolcu, kariyerinde 917 maçta forma giyidi, 740 gol kaydetti ve 310 asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show Deniz Satar’ın başını yaktı! Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası olay
Spor

İbo Show Deniz Satar’ın başını yaktı! Beşiktaş Hatayspor maçı sonrası olay

Beşiktaş’ın Hatayspor’u 7-0 yendiği maç sonrası bir dönem ekranlarda sunuculuk yapan Deniz Satar isyan etti. İbo Show izlerken hikaye paylaş..
Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık
Gündem

Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık

Ermeni lobilerinin sözde soykırım iddiaları, Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ovannes Kaçaznuni tarafından bizzat yalanlanmıştı.
'Espri'sine gülünmeyen Akşener'in zor anları!
Siyaset

'Espri'sine gülünmeyen Akşener'in zor anları!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunmak isterken re..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay