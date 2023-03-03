  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Barcelona, Real Madrid'e diz çöktürdü
Spor

Barcelona, Real Madrid'e diz çöktürdü

İspanya futbol Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yenen Barcelona avantajı kaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 01:29:00 -
Barcelona, Real Madrid'e diz çöktürdü

Barcelona'nın golünü, 26. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Franck Kessie'nin şutunda Thibaut Courtois'dan dönen topun çarptığı Eden Militao kendi kalesine attı.

Real Madrid karşılaşmada baştan sona atak oynayan taraf olsa da Vinicius, Karim Benzema gibi forvetteki etkili oyuncuları Barcelona defansını geçemedi.

Kupada rövanş maçı 5 Nisan'da Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

Diğer yandan El Clasico olarak adlandırılan iki ezeli rakip tüm turnuvalarda 251. kez karşı karşıya geldi.

İstatistiklere göre Real Madrid 101, Barcelona 98 maçı kazanırken, 52 karşılaşma da berabere sona erdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan kupanın 1 Mart'ta oynanan diğer yarı final maçında Osasuna deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmişti.

Barcelona ve Real Madrid Süper Kupa için karşı karşıya
Barcelona ve Real Madrid Süper Kupa için karşı karşıya

Spor

Barcelona ve Real Madrid Süper Kupa için karşı karşıya

Barcelona kupayı kaldırdı
Barcelona kupayı kaldırdı

Spor

Barcelona kupayı kaldırdı

Barcelona'nın yıldızı Kadıköy'e geliyor! Bomba girişim...
Barcelona'nın yıldızı Kadıköy'e geliyor! Bomba girişim...

Spor

Barcelona'nın yıldızı Kadıköy'e geliyor! Bomba girişim...

Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!
Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!

Spor

Fenerbahçe'nin gol makinesi Barcelona'ya!

Barcelona'dan Türkiye'ye destek! 'Dualarımız sizinle'
Barcelona'dan Türkiye'ye destek! 'Dualarımız sizinle'

Spor

Barcelona'dan Türkiye'ye destek! 'Dualarımız sizinle'

Barcelona'dan depremzedeler için bağış çağrısı
Barcelona'dan depremzedeler için bağış çağrısı

Spor

Barcelona'dan depremzedeler için bağış çağrısı

Skandal olay! Barcelona'ya İspanya Futbol Federasyonu'ndan soruşturma! Açıklama geldi, bakın ne
Skandal olay! Barcelona'ya İspanya Futbol Federasyonu'ndan soruşturma! Açıklama geldi, bakın ne

Spor

Skandal olay! Barcelona'ya İspanya Futbol Federasyonu'ndan soruşturma! Açıklama geldi, bakın ne

Barcelona hakkında soruşturma başlatıldı
Barcelona hakkında soruşturma başlatıldı

Spor

Barcelona hakkında soruşturma başlatıldı

Barcelona evinde rahat kazandı
Barcelona evinde rahat kazandı

Spor

Barcelona evinde rahat kazandı

Barcelona için şok şike iddiası: Küme düşme, 5 yıl men
Barcelona için şok şike iddiası: Küme düşme, 5 yıl men

Spor

Barcelona için şok şike iddiası: Küme düşme, 5 yıl men

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23