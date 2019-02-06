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Barcelona Real Madrid (El Clasico) maçı saat kaçta hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında bu akşam Barcelona ezeli rakibi Real Madrid ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Devlerin mücadelesine tanık olacağımız maçta yıldız oyuncu Lionel Messi ilk 11'de yer almıyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Barcelona Real Madrid (El Clasico) maçı saat kaçta hangi kanalda?

06 Şubat 2019 Çarşamba 22:17
Barcelona Real Madrid (El Clasico) maçı saat kaçta hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında bu akşam Barcelona ezeli rakibi Real Madrid ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Devlerin mücadelesine tanık olacağımız maçta yıldız oyuncu Lionel Messi ilk 11'de yer almıyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Barcelona Real Madrid (El Clasico) maçı saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona Real Madrid (El Clasico) maçı saat kaçta hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Barcelona, Real Madrid'i konuk edecek. 6 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Barcelona Real Madrid 11'leri

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Malcom, Suarez, Coutinho

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Llorente, Kroos, Modric, Vazquez, Vinicius, Benzema

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 22:17
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