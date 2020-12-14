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Spor Barcelona Levante engelini aştı
Spor

Barcelona Levante engelini aştı

Barcelona La Liga'nın 13. haftasında sahasında oynadığı maçta Levante'yi 1-0 yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 04:14:00 -
Barcelona Levante engelini aştı

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golünü 76. dakikada Lionel Messi attı.

Barcelona formasıyla 642. kez rakip ağları havalandıran Arjantinli Messi, bu zamana kadar Pele'ye (Santos'da 643 gol) ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etmeye çok yaklaştı.

La Liga'da iki maç eksiği olan Barcelona, aldığı galibiyetle 17 puanla 8'inciliğe çıktı.

Levante ise 11 puanla 18'inci sıraya geriledi.

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