  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Barcelona, La Liga'da 4 hafta sonra kazandı
Spor

Barcelona, La Liga'da 4 hafta sonra kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 20:31:56 -
Barcelona, La Liga'da 4 hafta sonra kazandı

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Real Betis'i 5-2 yendi.

La Liga'nın 9. haftasında Barcelona, Real Betis'i ağırladı.

Ev sahibi takım, 22. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Real Betis, 45+2. dakikada Antonio Sanabria'nın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Barcelona, ikinci devrede Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de oyuna dahil olmasıyla gol yollarında etkili oldu. Katalan ekibi, 49. dakikada Antoine Griezmann, ilki penaltıdan olmak üzere 61 ve 82. dakikalarda Lionel Messi, 90. dakikada Pedri'nin bulduğu gollerle mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.

Aissa Mandi'nin 60. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı Real Betis'te ikinci gol ise 73. dakikada Loren Moron'dan geldi.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Barcelona, iki maç eksiğiyle 11 puana ulaştı. Real Betis ise 12 puanda kaldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir'de çöken apartmanın müteahhidinden korkunç itiraf
Gündem

İzmir'de çöken apartmanın müteahhidinden korkunç itiraf

İzmir'de meydana gelen depremde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'nın gözaltına alınan müteahhidi "İnşaat yapım sürecinde ve sonrasında zeminde su b..
Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf
Dünya

Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim günü konuşma yaptığı sırada çekilen fotoğrafta ağzında maske olmadan görünen Beyaz Saray Genel Sekreteri M..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projeyi açtı: İsmini Edebiyat Yolu olarak belirledik
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projeyi açtı: İsmini Edebiyat Yolu olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki tünellerin açılış töreninde konuştu.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay