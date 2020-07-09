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Spor

Barcelona Espanyol'u La Liga'dan etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 1-0 yenerek kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 01:11:00 -
Barcelona Espanyol'u La Liga'dan etti

Barcelona kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.İkinci yarının 56. dakikasında Luis Suarez'in golüyle öne geçen Barcelona, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada, Barcelona'dan Ansu Fati (Dk. 50) ve Espanyol'dan Pol Lozano (Dk. 54) kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bıraktı.

Derbide alınan sonuçla puanını 76'ya çıkaran Barcelona, şampiyonluk yarışında bir maçı eksik olan Real Madrid'in 1 puan ardından ikincilikteki yerini korudu.

Real Madrid, cuma günü sahasında Alaves'e karşı oynayacak. Espanyol ise 24 puanda kalarak, La Liga'da küme düştüğü kesinleşen ilk takım oldu.

Luis Suarez, Barcelona'nın en golcü 3. futbolcusu olduBu arada Barcelona formasıyla 195. golünü atan Uruguaylı Luis Suarez, kulüp tarihinin en golcü futbolcuları sıralamasında üçüncülüğe yükseldi. Listede Lionel Messi (630) birinci sırada bulunurken, onu Cesar Rodriguez (232), Luis Suarez (195) ve Ladislao Kubala (194) izliyor.

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