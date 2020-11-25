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Spor Barcelona, Dinamo Kiev'i ezip geçti
Spor

Barcelona, Dinamo Kiev'i ezip geçti

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 4-0'lık skorla geçip bir üst turu garantiledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 04:30:00 -
Barcelona, Dinamo Kiev'i ezip geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev, Barcelona'yı konuk etti. Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Sergino Dest, 57. ve 70. (p) dakikalarda Martin Braithwaite ve 90+2. dakikada Griezmann kaydetti.

Bu sonucun ardından grupta üst üste 4. galibiyetini alan Barcelona, 12 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Grupta 3. mağlubiyetini alan Dinamo Kiev ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Barcelona, gelecek hafta Ferencvaros deplasmanına konuk olacak. Dinamo Kiev ise Juventus deplasmanına gidecek.

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