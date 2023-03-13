  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Barcelona deplasmanda kazandı
Spor

Barcelona deplasmanda kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında lider Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 01:30:00 -
Barcelona deplasmanda kazandı

Barcelona'nın galibiyet golünü 45+1. dakikada Raphinha attı. Katalan kulübü aldığı galibiyetle puanını 65'e çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu.

La Liga'da 26. haftaya denk gelen 19 Mart'taki Barcelona-Real Madrid maçı şampiyonluk yarışında belirleyici olacak.

Athletic Bilbao ise 33 puanla 9. sırada kaldı.

Bilbao taraftarından sporda yolsuzlukla suçlanan Barcelona Kulübü'ne protesto

Diğer yandan San Mames Stadı'nı dolduran 50 bin kadar Athletic Bilbaolu taraftar, hakemler hakkında bilgi almak için 2001-2018 yılları arasında bir şirkete para ödediği ortaya çıkan ve savcılık tarafından sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve evrakta sahtecilikle suçlanan Barcelona Kulübü'nü protesto etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Athletic Bilbaolu taraftarlar Katalan kulübüne karşı tezahürat ederken, bir grup da bordo mavili renklerle hazırladıkları Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta ve hakemlerle ilgili bilgi almak için ödemenin yapıldığı şirketin sahibi eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın fotoğraflarının basılı olduğu, üzerinde "mafya" yazan kağıt parçalarını sahaya fırlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Barcelona'dan depremzedeler için bağış çağrısı
Barcelona'dan depremzedeler için bağış çağrısı

Spor

Barcelona'dan depremzedeler için bağış çağrısı

Skandal olay! Barcelona'ya İspanya Futbol Federasyonu'ndan soruşturma! Açıklama geldi, bakın ne
Skandal olay! Barcelona'ya İspanya Futbol Federasyonu'ndan soruşturma! Açıklama geldi, bakın ne

Spor

Skandal olay! Barcelona'ya İspanya Futbol Federasyonu'ndan soruşturma! Açıklama geldi, bakın ne

Barcelona hakkında soruşturma başlatıldı
Barcelona hakkında soruşturma başlatıldı

Spor

Barcelona hakkında soruşturma başlatıldı

Barcelona evinde rahat kazandı
Barcelona evinde rahat kazandı

Spor

Barcelona evinde rahat kazandı

Barcelona için şok şike iddiası: Küme düşme, 5 yıl men
Barcelona için şok şike iddiası: Küme düşme, 5 yıl men

Spor

Barcelona için şok şike iddiası: Küme düşme, 5 yıl men

Barcelona, Real Madrid'e diz çöktürdü
Barcelona, Real Madrid'e diz çöktürdü

Spor

Barcelona, Real Madrid'e diz çöktürdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23