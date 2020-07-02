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Spor

Barcelona, basketbolda başantrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaştı

Pesic'in yerine başantrenörlüğe getirilen Jasikevicius ile üç sezonluk sözleşme imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:50:38 -
Barcelona, basketbolda başantrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaştı

MADRİD (AA) - İspanya'nın Barcelona Kulübü, basketbol takımının başına Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'u getirdi.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Jasikevicius ile 3 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jasikevicius, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımını çalıştırmıştı.

Katalan kulübü, basketbolcu olduğu dönemde 2000-2003 ve 2012-2013 sezonlarında Barcelona formasını giyen Jasikevicius ile anlaşılmasını "Eve hoşgeldin" diye duyurdu.

İspanya basketbol liginde bu sezon finalde Baskonia'ya 69-67 yenilerek şampiyonluğu kaçıran Barcelona'da başantrenör Svetislav Pesic, dün görevden alınmıştı.

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