Barcelona, Athletic Bilbao’yu devirdi: LaLiga’da 2’de 2 yaptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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LaLiga’nın ikinci haftasında Athletic Bilbao’yu Raphinha ve Fermin Lopez’in golleriyle 2-0 mağlup eden Barcelona, sezona kayıpsız devam ederek puanını 6’ya yükseltti.
Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi’nin ikinci haftasında Athletic Bilbao’yu konuk etti. Spotify Camp Nou’da oynanan karşılaşmayı Katalan ekibi 2-0 kazandı.
LaLiga'nın ikinci haftasında Barcelona, Spotify Camp Nou Stadı'nda Athletic Bilbao'yu ağırladı.
Ev sahibi takım, 37. dakikada Raphinha ve 82. dakikada Fermin Lopez'in attığı gollerle galip geldi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.
Athletic Bilbao ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.