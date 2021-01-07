  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Barcelona, A.Bilbao'yu yendi
Spor

Barcelona, A.Bilbao'yu yendi

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ertelenen 2. hafta maçında deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-2 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 04:06:00 -
Barcelona, A.Bilbao'yu yendi

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 3. dakikasında İnaki Williams'ın golüyle öne geçti. Barcelona, Pedri Gonzalez (Dk. 14) ve Lionel Messi'nin (Dk. 38) golleriyle karşılık vererek, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Messi ile farkı 2'ye çıkartan Barcelona, Athletic Bilbao'dan İker Muniain'in 90. dakikada gelen golüne engel olamasa da sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Barcelona puanını 31'e çıkararak, iki maç eksiği ile 38 puandaki Atletico Madrid ve 36 puandaki Real Madrid'in ardından 3.'lüğe yükseldi.

Athletic Bilbao ise 21 puanla 9. sırada kaldı.

Diğer yandan La Liga'daki gol sayısını 9'a çıkaran Messi, Luis Suarez (Atletico Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo) ve Gerard Moreno (Villarreal) ile birlikte gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek
Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden ve 'katil polis' sloganları atarak terör marşları ..
Emekli albaydan olay iddia: Türkiye'ye karşı sınıra balistik füze yerleştirdiler
Dünya

Emekli albaydan olay iddia: Türkiye'ye karşı sınıra balistik füze yerleştirdiler

Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye yönelik çarpıcı bir hamleye imza attığını öne sürdü.
Provokatörler neden bu şarkıyı seçti? Boğaziçililerin söylediği Metallica şarkısında kan donduran detay!
Gündem

Provokatörler neden bu şarkıyı seçti? Boğaziçililerin söylediği Metallica şarkısında kan donduran detay!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona başlayan grup, makam odası önünde Metallica'dan Master Of ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay