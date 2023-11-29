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Spor Barcelona, 2 yıl aradan sonra son 16’da
Spor

Barcelona, 2 yıl aradan sonra son 16’da

Yeniakit Publisher
2023-11-29 12:53:00 -
Barcelona, 2 yıl aradan sonra son 16’da

İspanyol temsilcisi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında konuk ettiği Porto’yu 2-1 mağlup ederek, 2 senenin ardından Devler Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Barcelona, konuk ettiği Porto’yu 2-1’lik skorla mağlup etti. İspanyol ekibi, puanını 12’ye yükselterek grupta oynayacakları son maç öncesi tur atlamayı garantiledi. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamayan Barcelona, 2 sezonun ardından son 16’ya kaldı.

İspanyol temsilcisi daha önceki yıllarda 20 yıl üst üste gruptan çıkmayı başarmıştı.

Bordo-lacivertliler, H Grubu’nda Antwerp’i 5-0 yenerken, Porto’yu her iki maçta da (1-0, 2-1) mağlup etti. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i evinde 2-1 mağlup eden Barcelona, deplasmanda rakibine 1-0’lık skorla kaybetti.

Barcelona, gruplarda oynadığı 5 maçta 10 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 3 gole engel olamadı. Bordo-lacivertlilerde, gruplarda 3 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Joao Felix, en çok skor katkısı sağlayan oyuncu oldu. Felix’i, 2 gol, 1 asistle Ferran Torres takip ediyor.

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