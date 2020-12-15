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Medya Barbaros’un yıldızı dizi için bunu da yaptı!
Medya

Barbaros’un yıldızı dizi için bunu da yaptı!

Sen Anlat Karadeniz ile büyük çıkış yakalayan Ulaş Tuna Astepe ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Astepe'nin dizi için yaptıkları ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:17:00 - 2020-12-15 14:19:26
Barbaros’un yıldızı dizi için bunu da yaptı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaros dizisinde başrolleri Engin Altan Düzyatan ile paylaşacak Astepe Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak.

Astepe'nin dizi için kas yaptığı ve vücut geliştirme sporu ile uğraştığı ortaya çıktı.

Barbaros dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Ulaş Tuna Astepe takipçilerini heyecanlandırdı. Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde “Tahir” karakterine hayat veren Astepe büyük beğeni toplamıştı. TRT 1’de yayınlanacak Barbaros dizisi için çalışmalara başlayan oyuncun spor yaptığı ortaya çıktı.

Bir takipçisi Ulaş Tuna Astepe’nin vücut geliştirme sporu ile ilgilendiğini ortaya çıkaran fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Birçok hayranı Astepe’ye sporun yaradığını ve kilo aldığını dile getirdi. Astepe’nin Barbaros karakteri için çok iyi şekilde hazırlandığı göze çarpıyor.

 

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