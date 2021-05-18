Barbaroslar dizisinin yeni oyuncuları açıklandı! İki bomba isim geliyor

Bugüne kadar sadece Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe’nin ismi geçerken yapılan açıklamaya göre, dizinin kadrosuna usta oyuncu Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu da katıldı. Yetkin Dikinciler İshak’ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis’in bir diğer kardeşi İlyas karakterini oynayacak.

Çekimleri başlayan dizinin eylül ayından itibaren yayınlanmaya başlaması bekleniyor. Dizi kostümleri, dekoru, çekim teknikleri ve efektleriyle öylesine büyük bir proje ki şimdiden izleyicide büyük bir heyecana neden oluyor.

Yönetmenliğini Taylan Biraderler’in yapacağı dizinin senaryosu senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınıyor.

İmajı için uzun zamandır dikkat eden oyuncu, role girmek adına da bir süredir Barbaros’un yaşadığı döneme ait kitapları okuyordu. Bugüne kadar 5 bin sayfa kitap okuyarak, o dönemin ruhunu anlamaya çalışan Engin Altan Düzyatan’ın diziye tam bir profesyonel oyuncu gibi çalışıyor.